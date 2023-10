Le bilan de l’explosion de gaz en hausse: Barth' très remonté contre l’inertie de l’Etat, Macky Sall aussi réagit Avec son lot de morts, l'explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé, le 15 septembre 2023, en avait ému plus d’un ! Et voilà le bilan qui passe à 8 morts, avec la disparition du jeune Babacar Diouf, qui était en soins intensifs. Barthélemy Dias, le Maire de Dakar, avait amèrement réagi, mais c’est un fait qui, également, n’a pas laissé le chef de l’État insensible.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Un peu avant, dans un message publié sur sa page Facebook, Barthélémy Dias, Maire de Dakar, avait vivement critiqué le groupe Total pour son manque de responsabilité et a pointé du doigt, l'inaction de l'État sénégalais en ce qui concerne les bonbonnes de gaz de la société.



Mais une partie importante de sa déclaration dénonçait l'inaction de l'État sénégalais. Barth' Dias a critiqué ouvertement l'absence d'autorité de l'État, pour retirer du marché les bonbonnes de gaz défectueuses de Total, malgré les dangers évidents qu'elles représentent pour la population.



Réagissant à cette nouvelle perte qui touche la même famille, Macky Sall a réitéré ses sincères condoléances à la famille éplorée, avant de l'assurer de tout son soutien.



« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Babacar Diouf, qui était en soins intensifs, suite à l’explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé, le 15 septembre 2023. La perte du jeune Babacar porte le bilan des personnes décédées à huit (8), faisant de cet accident, une grande tragédie pour la famille Diouf et pour toute la nation sénégalaise », affirme-t-il à travers le réseau social X, ex Twitter.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook