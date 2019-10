Le bilan des accidents sur la route su Magal revisité: Les hommes en tenue prennent leurs responsabilités Le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop a fait hier, lors d'une conférence de presse tenue dans la ville sainte, l'état des lieux des accidents à deux jours du Magal. Les hommes en tenue ont saisi une quantité de 2 kilogrammes de chanvre indien. Il dit également avoir été dénombré, à 48 heures de l’événement, 102 accidents. Les 6 morts de l'accident sur l'axe Diourbel-Khombole viennent alourdir ces chiffres.

C'est pour cette raison qu'il a lancé un vibrant appel à l'endroit des chauffeurs pour qu'ils travaillent de manière plus correcte et plus raisonnable, afin de passer le Magal de Touba avec moins d'accidents: "Chacun a un rôle bien déterminé à jouer dans la société". Les conducteurs ont déjà fait plusieurs accidents. tenez-vous bien, on se retrouve à deux jours de l'évènement avec 102 chocs. a t-il indiqué.



Selon les responsables de la sécurité, les conducteurs sont tenus de respecter le code la route afin de transporter leurs passagers jusqu'à Touba sans danger et les ramener tranquillement chez eux à la fin du Magal.



Ceux qui possèdent des deux roues appelées 'Jakarta" n'ont pas la permission de rouler sur la ville Sainte selon Commissaire Diop.



Quant aux charretiers, ils n'ont pas l'autorisation de rouler dans certaines grandes voies, s'ils comment une telle erreur, leur véhicule sera confisqué immédiatement.



Par ailleurs, il a rappelé que 750 véhicules sont déjà mis en fourrière et 1700 pièces ont été confisqués auprès des conducteurs.



La drogue n'est pas en reste car on se retrouve avec une quantité de 2 kg de chanvre indien, saisie par les hommes en tenue.



Ce mardi matin encore, le bilan des accidents s'alourdi avec celui qui s'est produit ce matin sur l'axe Diourbel-Khombole faisant un bilan de 6 morts et 36 blessés. Ce qui veut dire que les autorités ont beaucoup de pain sur la planche durant le Magal.

