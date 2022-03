Le bolide Ousmane Sonko : Un petit tour à Dakar, et tout s'écroula (Dr. Abdoulaye Fall) - Vendredi : le matin, il quitte Ziguinchor, direction Dakar.

Le soir : un grand entretien avec la presse où il écrabouilla Macky Sall et ses juges soumis à ses ordres. Bronca dans la cage du faible lion qui dort.



- Samedi à Tivaouane : le pin's de la mosquée de Tivaouane sur son bonnet. Et cerise sur le gâteau, le digne fils de Mame Abdoul Aziz Dabakh, Serigne Sidy Ahmed Sy lui décerna le titre : Zou Noureyni.



- Dimanche, la panique qui a débuté vendredi, se propagea sur l'ensemble de la sphère étatique. Les services du ministère des Affaires étrangères, dirigé par Aissata Tall Sall, publièrent un communiqué laborieux et tendancieux.



- Lundi, conférence de presse avec les leaders de Yaw. Il tira sur le Macky et sonna la mobilisation des troupes. Au même moment, le faible dirigeant de l'Ums organisait une conférence de presse et durant laquelle, il tenait des propos allusifs à l'encontre du chef de Pastef.



- Mardi : Retour à Ziguinchor, PROS revient à la charge, en envoyant une série de missiles au chef corporatiste des magistrats. Et dirigea le Conseil municipal. Oui, le Monsieur aime le Burok.



En résumé : je viens à Dakar, je dicte l'actualité politique, je vous laisse pérorer et pendant ce temps, je suis retourné à Ziguinchor, pour travailler. Je suis sûr et certain que la fameuse mafia Kacc Kacc va s'occuper du service après-vente et de la toquée voleuse de diplômes.









Dr. Abdoulaye Fall S Jotna



