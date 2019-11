Le branchement au réseau de l'eau va coûter 239.000F Après plusieurs rejets au niveau de la Direction du Contrôle des Marchés Publics (DCMP) et de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, (ARMP), M. Mansour Faye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et son successeur Sérigne Mbaye Thiam ont déclaré une attribution définitive du contrat à Suez, en avril 2019. Depuis, la signature du contrat entre l’Etat du Sénégal et l’attributaire SUEZ n’a pas encore eu lieu, pire on annonce une hausse conséquente du prix du branchement dans le réseau. le forum social sénégalais alerte dans ce communiqué.

"...Les négociations pour la signature du fameux contrat d’affermage entre l’Etat du Sénégal et le Groupe Suez sont toujours en cours.

La procédure de passation de service a été validée par la signature d’un protocole d’accord. Cependant nous nous interrogeons sur les capacités de SUEZ à mener à bien sa prochaine mission au Sénégal avec les difficultés qui l’auraient amené à vendre une partie des Actions de son Capital pour éponger une dette de 5895 milliards de francs CFA, selon la presse française", révèle le communiqué.

La même source d'ajouter, "Est-ce que donc SUEZ vient au Sénégal pour se refaire une santé financière sur le dos du contribuable sénégalais, après avoir vendu des actions ? Tout cela nous amène aussi à nous demander si SUEZ aura les moyens de réaliser les investissements colossaux dont a besoin la distribution de l’eau à Dakar et dans les grands centres urbains de notre pays ?", des interrogations légitimes.

"Nos sources européennes, et africaines au sein des réseaux auxquels nous appartenons tous, (FAME) Forum Alternatif Mondial de l’Eau et (COCIDEAF) Conseil Citoyen Droit à l’Eau en Afrique, nous alertent et nous disent de faire attention car SUEZ cherche à faire signer au Sénégal, un « contrat en béton » qui lui permettra d’être à l’abri de toute surprise en cours d’exécution pendant les quinze années de la durée de ce contrat au Sénégal, si demain des problèmes surgissaient", alerte le Forum civil sénégalais.



"En attendant de trouver des réponses à toutes ces questions, nous voudrions rappeler aux sénégalais ce qui risque d’arriver sous peu dans les services d’accès à l’eau en milieu urbain et périurbains. Les branchements au réseau de notre EAU se feront désormais à 239.000f TTC", renseigne t-il.

Ainsi, la baisse du prix de l’eau, tant vantée par les autorités de notre pays avec la venue de SUEZ pourra t'elle être aussi effective comme le souhaitent les sénégalais ?

autant d'interrogations sans réponse mais cela ne décourag pas les organisations de la société civile qui concluent; "nous, Organisations signataires de ce Communiqué, restons déterminées à mener cette bataille de clarification de ce contrat qui a l’allure du plus gros scandale dans le secteur de l’eau au Sénégal, depuis les indépendances.





