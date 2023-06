«Le budget destiné au rapatriement des Sénégalais décédés à l’étranger s’épuise chaque année dès mars», Aïssata Tall Sall

‘’Chaque année, vous votez ici même un budget de 500millions pour le rapatriement des dépouilles. Au mois de mars, il est déjà fini. Le budget [de cette année] est déjà fini. Pourquoi est-il fini ? Ce n’est parce que les besoins ont atteint 500millions. C’est parce que ceux-là même qui ont les moyens de ramener la dépouille de leur proche de l’étranger viennent nous solliciter’’, a révélé Mme Sall.



Elle intervenait à un débat parlementaire en prélude à l’adoption, par l’Assemblée nationale, de quatre projets de loi, dont deux autorisant le président de la République à ratifier les chartes africaines en matière de statistique et de sécurité routière.



‘’C’est à vous, les députés, de nous aider dans ce domaine. Les 500millions, c’est pour les démunis. Je dis souvent aux députés et aux ministres de rapatrier les dépouilles de leurs proches avec leurs propres indemnités et leur propre salaire’’, a ajouté la ministre des Affaires étrangères.



‘’Disons-nous la vérité, ça ne peut pas continuer comme ça […] C’est un appel que je vous lance chaque année : que ceux qui peuvent aider au rapatriement des dépouilles de leurs proches le fassent eux-mêmes’’, a-t-elle insisté.



Le ministère va continuer à ‘’demander à certains’’ qui en ont les moyens ‘’de le dispenser de cela’’, a dit Aïssata Tall Sall. ‘’Beaucoup de ceux-là qui sont rentrés d’Allemagne sont des repris de justice, même si je ne voudrais pas le dire’’, a-t-elle déclaré lorsqu’elle a été interrogée sur le sort de plusieurs Sénégalais revenus récemment de ce pays d’Europe.



‘’Ce sont des gens condamnés à une peine de prison ferme. Nous en avons les preuves. Devons-nous dire aux dirigeants des autres pays de garder chez eux des repris de justice qui sont de chez nous ?On ne doit pas le faire. Pour leur propre sécurité, nous devons les ramener au Sénégal’’, a poursuivi Mme Sall.

