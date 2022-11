Le budget du Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire adopté à l’unanimité

Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité, en commission, le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire.



Le Ministre Madame Victorine Anquédiche Ndeye à défendu durant 4 tours d'horloge le budget 2023 de son département. Au final, la satisfaction était de mise avec l’adoption du budget.



Pour cette année, le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire est fixé à 13 929 657 561 F CFA, soit une augmentation de 1 560 256 773 par rapport à l’exercice précédent.

