Le budget du ministère de l’Economie et du Plan, arrêté à plus de 31 milliards FCfa

Les députés ont examiné hier le projet de budget du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération qui s’élève à 31,882 milliards FCfa. Selon le ministre Amadou Hott qui a défendu le projet de budget devant les parlementaires, il facilitera la coordination de la mise en œuvre du PAP2A et l’amorçage de projets structurants, rapporte "L'As".



A l’en croire, le budget est articulé autour de deux programmes, à savoir : l’économie productive, compétitive et créatrice d’emplois ainsi que la coopération, le développement des partenariats publics / privés (PPP) et du Secteur privé.

