Le budget du ministère de l’Éducation nationale augmente de 7,2%, avec un focus sur la réforme éducative

Le budget du ministère de l’Éducation nationale passe de 909.323.430.797 FCfa à 975.049.734.898 FCfa ; soit une hausse de 65.726.304.101 FCfa (7,2% en valeur relative). Discuté et arrêté en commission parlementaire comme tous les budgets sectoriels de l’État, il sera réparti entre les six grands programmes du ministère de l’Éducation nationale, renseigne un document qui nous est parvenu. Pour cet exercice, il a été indiqué qu’un accent particulier sera mis sur la refonte du système éducatif dans sa globalité. Il s’agit, entre autres, de la réforme des curricula avec l’introduction de l’anglais dans le préscolaire et dans l’élémentaire, la résorption des abris provisoires, la mise en œuvre de la stratégie numérique, la généralisation de l’uniforme scolaire et l’accélération de l’utilisation des langues nationales dans trois autres régions, nous dit leSoleil-sn.



Outre ces aspects, dans le document, il est précisé que la hausse notée pour cet exercice s’explique par la prise en compte des avancements des fonctionnaires et les mises en solde de contractuels. La même source souligne également que cette augmentation permet de couvrir les rappels d’intégration, « car leur prise en charge est cruciale pour maintenir la motivation et la stabilité de l’espace scolaire, ainsi que pour respecter les engagements du gouvernement ». Le document révèle que les 975, 049 milliards de FCfa alloués au ministère de l’Éducation nationale cette année, seront répartis entre les 6 programmes du département que dirige par Moustapha Mamba Guirassy. Il s’agit du programme consacré au pilotage, la gestion et la coordination administrative qui s’empare du gros lot avec plus de 590,5 milliards de FCfa ; soit 60,57% du budget. Celui-ci est suivi du programme de l’enseignement élémentaire avec 228 milliards FCfa ; soit 23,40% du budget.



Ensuite viennent l’enseignement moyen général et l’enseignement secondaire général avec respectivement 6,39% et 8,73% du budget. Suivent ensuite, l’éducation de base des jeunes et des adultes (1,64 milliard de FCfa) et l’éducation préscolaire (7, 2 milliards de FCfa). Ces deux programmes ne font que moins de 1% du budget du ministère. Renforcement des acquis Le nouveau budget du ministère de l’Éducation nationale permettra de placer l’année scolaire 2024/2025, sous le signe du renforcement des acquis, note la source. Il s’agira aussi de mettre l’accent sur les programmes et initiatives importants conformément aux déclinaisons arrêtées dans la réforme du système éducatif, note le document. Le document mentionne également que des efforts importants ont été réalisés, tant sur le plan de l’accès, de la qualité que sur celui de la gouvernance. Par exemple, le taux brut de scolarisation (Tbs) est de 81,90%.



D'après la même source, pour les performances scolaires, le Brevet de fin d’études moyen (Bfem) a enregistré un taux de réussite de 73,94%, en 2024, et le Baccalauréat 50,5%. Le taux de réussite au Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) est de 65,53%. Analysant ces résultats, le ministère entend renforcer les acquis et aller plus loin. Ainsi, il est prévu de mettre l’accent sur certains axes stratégiques du programme sectoriel que sont : la transparence dans la gouvernance, l’amélioration de la qualité, l’accès équitable intégrant l’efficacité et la rapidité dans la prise en charge des situations d’urgence, en s’appuyant sur le pacte de partenariat et le plan de résilience du ministère.



Le document indique que certains projets et programmes du secteur seront poursuivis. Il s’agit du Projet d’amélioration des performances du système éducatif (Papse), le projet d’éducation Usaid 2021-2025, le projet « Faire l’école plus », le Projet d’appui au développement de l’enseignement moyen phase 2 (Padem), entre autres. La pertinence de ces projets et programmes réside dans le fait qu’ils incluent l’approche genre et équité pour la prise en charge des enfants vulnérables à travers les 3 étapes clés de la transformation du Sénégal à l’horizon 2034 à savoir : redresser, impulser et accélérer. Et mieux encore, ces initiatives contribuent, en grande partie, à la matérialisation de la vision du ministère qui consiste à « faire évoluer le système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour, enfin, former un citoyen bien adossé à ses valeurs tout en restant ouvert au monde ».