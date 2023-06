Le calme est revenu à Thiès, après quelques moments d’échauffourées

Le calme est revenu dans la cité du Rail, après quelques moments d’échauffourées survenus à la suite de la condamnation du leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse». Après que le tribunal a prononcé le verdict sur l’affaire Sweet Beauté, des étudiants de l’université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, non satisfaits, ont envahi la rue pour hurler leur désespoir.



Selon "Rewmi", ils ont, sur une courte durée, eu le temps de brûler des pneus à l’entrée de l’institut universitaire, avant que les forces de défense et de sécurité n’interviennent pour les disperser.



Aussi, d’autres manifestations ont été notées aux abords de la station d’essence EDK, à l’entrée de la commune de Thiès, en provenance de Dakar.



Là, également, des protestataires ont brûlé des pneus et n’eût été la prompte intervention des policiers, le pire se serait produit, compte tenu de la proximité d’une station d’essence. Les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) ont quadrillé tous les coins et recoins de la ville, veillant au grain, au niveau surtout des points stratégiques. La Senelec, en face de la promenade des Thiessois (ex-place de France), est surveillée par des militaires.