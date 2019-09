Le cannabis, drogue la plus consommée au Sénégal La drogue constitue une menace contre la sécurité, l'économie, la santé et le bien-être des populations. A en croire le contrôleur général de la police, Matar Diop," le cannabis qui est produit au Sénégal, y est aussi la drogue la plus consommée ".



L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) avance ces chiffres en matière de saisie : Herbe de cannabis 12 tonnes, 192 kilos et 26 plantes, Résine de cannabis 762 grammes, Cocaïne 0,370 grammes, Héroïne 26 grammes, Amphétamine 26 comprimés, Metamphétamine 214 comprimés.



"La situation de la drogue au Sénégal ne se limite pas seulement au trafic. C'est une situation qui est assez préoccupante. Le trafic de drogue a connu ces derniers temps, une certaine importance, une certaine ascension, j'allais dire, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu des saisies très importantes qui ont été réalisées au port de Dakar ", dit-il.



Ceci, témoigne selon le contrôleur général de police, de " la position du Sénégal comme une zone de transit sur la route transatlantique de la cocaïne. C'est pas seulement la cocaïne, il y a aussi l'héroïne, elle est très présente au Sénégal, surtout sous forme de transit ".

