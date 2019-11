Le champion du Monde de Taekwondo Balla Dieye devant la barre pour menace et port d’arme sans autorisation

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la Fédération sénégalaise de Taekwondo, Balla Dieye a été attrait le 12 novembre dernier devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar, mais son procès a été renvoyé au mardi 26 novembre prochain. L’ancien champion du monde est accusé par Moustapha Gaye, son voisin de quartier de l’avoir insulté et menacé avec une arme. Dieye est donc poursuivi, pour voie de fait et port d’arme sans autorisation administrative. Les faits ont eu à Sacré-Cœur et portent sur une affaire de parking. La partie civile s’est confié à l’Observateur dans lequel, il déroule le film de sa mésaventure.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos