« Le choix plus que dangereux de Macky Sall », par Jean Pierre Corréa

Vendredi 8 Septembre 2023

Le Sénégal, selon les journaux de notre pays retiendrait son souffle dans l'attente du choix présidentiel devant indiquer aux Sénégalais l'homme sur lequel reporter leurs suffrages le 24 février 2024. Quelle erreur de perception ce pouvoir sur la fin serait en train de commettre, que de penser qu'un candidat choisi et désigné par le chef de l'état serait préféré aux candidats audacieux et volontaires comme celui qui hier dans les locaux de la Maison de la presse, déclarait sa candidature à la Présidentielle de 2024, il s'agissait de Monsieur Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, qui fort de son parcours dans les plus hautes sphères de l'état, a estimé avoir autant, sinon plus de mérite, que n'importe quel candidat désigné, à dérouler cette noble ambition de diriger notre pays.



Rappelant à l'assistance qu'en 2012, si Macky Sall a été élu, c'est qu'il n'avait justement pas été désigné et que seuls son courage et son audace avaient alors concouru à son indiscutable triomphe. Cette réflexion de Monsieur Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, pointant avec sagacité cette particularité de la désignation, est fort juste et elle a le mérite de nous faire comprendre que toute cette agitation mystérieuse autour du choix de Macky Sall pour tel ou tel homme devant mener sa coalition au combat électoral, ne serait qu'en fait que manipulation des populations auxquelles, il serait aisé de faire croire, que des fenêtres du palais de la république sortirait la fumée, révélant le sauveur de notre Sénégal.



Nous ne devrons jamais oublier, a su rappeler, ce candidat à ne point négliger, que l'élection présidentielle n'est que la rencontre d'un homme avec son pays, et que il est préférable de choisir l'homme volontaire, audacieux et ambitieux pour son pays que celui dont l'unique mérite aura été celui d'avoir été choisi par celui qui ayant ouvert la grande porte de l'Histoire, risque de voir celle-ci se refermer en cas de défaite de l'homme qu'il aura choisi en toute responsabilité. C'est là que le choix de Macky Sall est dangereux pour lui. Et pour notre pays que nous avons tous en commun, le Sénégal.









