Le cinquième Salon international de l’Habitat au Sénégal, prévu en mai prochain, sous le signe de l’accès de tous au logement

Le cinquième Salon international de l’habitat au Sénégal (SENHABITAT 5) va se tenir du 22 au 25 mai 2025 à Dakar et à Diamniadio (ouest), sous le signe de l’accès de toutes les catégories sociales au logement, a-t-on appris, jeudi, du secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao.



Certaines activités du SENHABITAT 5 vont se tenir au Centre international de Conférences Abdou Diouf et au Centre des expositions de Diamniadio, tandis que d’autres auront lieu à la place de la Nation, a indiqué M. Ndao, lors d’une réunion de lancement des préparatifs du salon.



Cet évènement est organisé en vue du renforcement de la concertation entre les professionnels de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, a-t-il dit, soulignant que l’accès de toutes les catégories sociales au logement en est, cette année, le principal objectif.



‘’ Nous voulons que toutes les catégories sociales puissent avoir accès à la propriété immobilière. Les programmes que nous avions l’habitude de voir, n’offraient pas suffisamment d’opportunités aux Sénégalais, pour leur permettre d’avoir tous accès au foncier et faciliter aux ménages l’auto-construction ’’, a relevé Momath Talla Ndao.



‘’Accès au logement : repenser nos villes’’ est le thème du SENHABITAT 5.



M. Ndao souhaite que les Sénégalais participent massivement au salon, que tous les professionnels du bâtiment et de l’urbanisme y prennent part.



‘’ Nous voulons que les échanges prévus lors de ce rendez-vous là, puissent nous permettre d’enrichir ce qu’on est en train de proposer aux Sénégalais, en termes d’offres, d’accès au logement et d’architecture ’’, a-t-il dit.



L’Ordre des Architectes du Sénégal est associé à l’organisation SENHABITAT 5.



Le salon va coïncider avec un symposium des architectes africains prévu à Dakar, a annoncé le secrétaire d’État, considérant la simultanéité des deux évènements comme une ‘’innovation’’ dans l’organisation du SENHABITAT.



‘’ Nous avons intégré la notion de rénovation urbaine. Nous remarquons qu’il y a beaucoup d’opportunités pouvant nous permettre d’accéder au logement. Il faut aussi penser à l’amélioration du cadre urbain, à la rénovation urbaine ’’, a-t-il expliqué.



— ‘’Nos villes posent problème’’ —



Momath Talla Ndao assure que les pouvoirs publics veulent tenir compte de la diversité de la demande en matière de logement, pour permettre à toutes les catégories sociales d’avoir ‘’ un logement de qualité ’’.



‘’i[Nous avons reçu du chef de l’État, en Conseil des ministres, une directive très importante. Il nous demande de travailler avec le ministère [de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire], pour redéfinir nos villes]i’’, a dit Massamba Diop, le président de l’Ordre des architectes du Sénégal.



‘’ Nos villes, telles qu’elles sont configurées, posent problème. Dans le long terme, elles seront invivables ’’, a prévenu M. Diop, en participant au lancement des préparatifs du SENHABITAT.



Cette prise de conscience est à l’origine de l’organisation, à Dakar, du Symposium des architectes africains, selon lui.



‘’ C’est la raison pour laquelle, nous allons faire venir des architectes africains, des urbanistes, des ingénieurs, des aménagistes, des paysagistes, des environnementalistes, des intellectuels et des artistes ’’, a poursuivi Massamba Diop.













Aps