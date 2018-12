Le classement complet du Ballon d'or 2018 Et le Ballon d’or 2018 est donc… Luka Modric ! Le milieu de terrain croate, vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la Coupe du monde, devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann.

MODRIC BALLON D'OR !

Et le Ballon d’or 2018 est donc… Luka Modric ! Le milieu de terrain croate, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde, a été préféré à Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, classés respectivement deuxième et troisième de cette 63e édition.



Kylian Mbappé, lauréat du Trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, et Lionel Messi complètent le top 5. Les Français Raphaël Varane (7e), N’Golo Kanté (11e), Paul Pogba (15e), Karim Benzema (17e) et Hugo Lloris (29e) étaient également parmi les finalistes.



LE CLASSEMENT (5-1)

1er: Luka Modric

2e: Cristiano Ronaldo

3e: Antoine Griezmann

4e: Kylian Mbappé

5e: Lionel Messi



HEGERBERG DANS L'HISTOIRE

Pour la première fois de l’histoire, un Ballon d’or féminin a été adjugé lundi soir au Grand Palais. Et c’est l’attaquante norvégienne de l’Olympique Lyonnais Ada Hegerberg, nommée, entre autres, avec ses coéquipières Amandine Henry, Wendie Renard, Amel Majri, Dzsenifer Maroszan, Lucy Bronze et Saki Kumagai, qui a été consacrée. Elle a notamment terminé meilleure buteuse de la Ligue des champions et du championnat de France, deux compétitions de nouveau remportées par les Rhodaniennes la saison dernière.



VARANE SEPTIÈME

Le top 5 du Ballon d’or 2018 est connu et Raphaël Varane n’y est pas. Le défenseur français, pourtant vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et de la Coupe du monde avec les Bleus, se classe à la septième place, derrière Mohamed Salah (Liverpool, Egypte) mais devant deux Belges, Eden Hazard (Chelsea) et Kevin de Bruyne (Manchester City). Harry Kane (Tottenham, Angleterre) complète le top 10 de cette 63e édition.



LE CLASSEMENT (10-6)

6e: Mohamed Salah

7e: Raphaël Varane

8e: Eden Hazard

9e: Kevin de Bruyne

10e: Harry Kane



LE TROPHÉE KOPA POUR MBAPPÉ !

Kylian Mbappé a remporté la première édition du Trophée Kopa, un prix décerné par les anciens vainqueurs du Ballon d’or et qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. "Ça récompense une formidable année que j’ai pu passer grâce à tous mes coéquipiers, que ce soit au Paris Saint-Germain, où on a réussi à faire le quadruplé national, mais aussi et surtout à mes coéquipiers de la sélection. On a réussi à marquer l’histoire tous ensemble. C’est le bon moment pour les remercier, ils ont été d’une importance capitale pour remporter ce titre. Mon prochain objectif ? C’est de tout soulever", a réagi l’attaquant parisien (19 ans), déjà élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde.



GRIEZMANN EST LÀ, PAS RONALDO

Contrairement à Cristiano Ronaldo, qui n’assistera pas à cette 63e cérémonie du Ballon d’or, Antoine Griezmann est bien présent lundi soir au Grand Palais, à Paris. "C'était normal d'être ici, a-t-il affirmé sur la chaîne L'Equipe. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout le monde mais je suis là."



"Si ce n'est pas un Français, ce serait dommage..., a ajouté l’attaquant des Bleus et de l’Atlético Madrid. Peut-être que la Ligue des champions ou le championnat serait plus important qu'une Coupe du monde. Mais on n'échangerait pas une Coupe du monde contre un Ballon d'or !"



NEYMAR EXCLU DU TOP 10

Troisième du classement l’an dernier, Neymar Jr ne figure pas dans le top 10 du Ballon d’or 2018. L’attaquant brésilien du PSG pointe au 12e rang de cette 63e édition, derrière le champion du monde N’Golo Kanté (Chelsea, France) mais devant Luis Suarez (FC Barcelone, Uruguay) et Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique).



LE CLASSEMENT (14-11)

11e: N’Golo Kanté (Chelsea, France)

12e: Neymar (PSG, Brésil)

13e: Luis Suarez (FC Barcelone, Uruguay)

14e: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)



POGBA 15e, BENZEMA 17e

Sacré champion du monde avec l’équipe de France cet été en Russie, Paul Pogba se classe 15e du Ballon d’or 2018. Le milieu de terrain de Manchester United devance Sergio Agüero (Manchester City, Argentine). Deux joueurs, coéquipiers au Real Madrid, se partagent la 17e place: Karim Benzema (France) et Gareth Bale (Pays de Galles).

LE CLASSEMENT (18-15)

15e: Paul Pogba (Manchester United, France)

16e : Sergio Agüero (Manchester City, Argentine)

17e: Karim Benzema (Real Madrid, France)

17e: Gareth Bale (Real Madrid, Pays de Galles)



RAMOS DEVANT MARCELO

La chaîne L’Equipe a dévoilé la suite du classement du Ballon d’or 2018 et trois joueurs se partagent la 22e place: Edinson Cavani (PSG, Uruguay), Sadio Mané (Liverpool, Sénégal) et Marcelo (Real Madrid, Brésil). Roberto Firmino (Liverpool, Brésil), Ivan Rakitic (FC Barcelone, Croatie) et Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne) se partagent quant à eux le 19e rang.

LE CLASSEMENT (24-19)

19e: Roberto Firmino (Liverpool, Brésil)

20e: Ivan Rakitic (FC Barcelone, Croatie)

21e: Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne)

22e: Edinson Cavani (PSG, Uruguay)

23e: Sadio Mané (Liverpool, Sénégal)

24e: Marcelo (Real Madrid, Brésil)



LE CLASSEMENT FINAL A FUITÉ !

Le classement final du Ballon d’or 2018, que la chaîne L’Equipe dévoile au compte-gouttes lundi soir, a semble-t-il fuité sur Twitter. Une photo du magazine France Football à paraître mardi montre ainsi que le vainqueur de cette 63e édition est… Luka Modric,

avec 753 points. Si rien n’est encore officiel, les joueurs classés de la 30e à la 25e place sont pour l’instant les bons…



Le milieu croate, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, devance Cristiano Ronaldo (476 points) et Antoine Griezmann (414 points). Le top 10 est complété par Kylian Mbappé (347 points), Lionel Messi (280 points), Mohamed Salah (188 points), Raphaël Varane (121 points), Eden Hazard (119 points), Kevin de Bruyne (29 points) et Harry Kane (25 points).



LA DÉCEPTION LLORIS

C’est au compte-gouttes que le classement du Ballon d’or 2018 sera donné, ce lundi soir. Et les deux premiers joueurs qui ont vu leur nom dévoilé sont… Isco et Hugo Lloris. Le milieu de terrain espagnol, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et le gardien de but français, lauréat de la Coupe du monde avec les Bleus, se partagent ainsi la 29e place.



Une petite déception pour le capitaine tricolore ? Sans doute. Des quatre portiers nommés, l’international tricolore est le moins bien classé. Alisson Becker, demi-finaliste de la C1 avec l’AS Rome avant son transfert à Liverpool, et Jan Oblak, vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid, se hissent au 25e rang, en compagnie de Mario Mandzukic. En attendant Thibaut Courtois…



LE CLASSEMENT (30-25)

25e: Alisson Becker (Liverpool, Brésil)

25e: Mario Mandzukic (Juventus Turin, Croatie)

25e: Jan Oblak (Atlético Madrid, Slovénie)

28e: Diego Godin (Atlético Madrid, Uruguay)

29e: Hugo Lloris (Tottenham, France)

29e: Isco (Real Madrid, Espagne)











