Le règne de Jonas touche à sa fin. L’attaquant brésilien de Benfica est rejoint à la première place par son dauphin Lionel Messi. Entré en jeu en fin de rencontre dans le derby de Lisbonne face au Sporting, il n’a pas marqué ce week-end et il lui reste plus qu’un match pour améliorer ses statistiques 33 buts en 29 matches de Liga Nos.



Derrière le buteur de Benfica, Lionel Messi poursuit sa progression dans notre classement. Après avoir dépassé Mohamed Salah, il consolide sa deuxième place en revenant à la hauteur de Jonas. Buteur dès le retour des vestiaires face au rival madrilène, l’Argentin compte à présent 33 buts en 34 matches joués en Liga et continue d’écrire son histoire dans ce duel en étant le meilleur buteur de l’histoire du Clasico au Camp Nou (7 buts).

Mohamed Salah complète le podium mais marque le pas. Auteur de 31 buts en 35 matches de Premier League, l’attaquant égyptien de Liverpool s’est montré muet la semaine dernière contre l’AS Rome en Ligue des Champions et à Londres devant Chelsea. Son entraîneur Jurgen Klopp l’a même rappelé à l’ordre suite à une simulation durant le match contre les Blues.



Au pied du podium, Robert Lewandowski apparaît en inscrivant 29 buts en 29 matches de Bundesliga avec le Bayern Munich dont un samedi à Cologne. Au contraire de Mohamed Salah, le buteur polonais s’est brouillé avec son entraîneur Jupp Heynckes en refusant de lui serrer la main car il n’a pas apprécié de sortir à la 77e minute.



Blessé à une cuisse, le meilleur buteur de la Serie A, Ciro Immobile n’a pas participé au match nul de son club la Lazio à la maison face à l’Atalanta (1-1) et occupe la cinquième place avec 29 buts en 32 matches de Serie A.

A la sixième position, l’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani confirme son retour en forme dans ce sprint final en ajoutant un but à son bilan personnel (28 buts en 32 matchs de Ligue 1) contre le promu Amiens. Bafétimbi Gomis se trouve après El Matador mais stagne depuis plusieurs semaines. Il a manqué une occasion d’améliorer ses statistiques en ratant un penalty ce week-end. Il conserve néanmoins son statut de meilleur buteur français sur le Continent (27 buts en 31 matches). Un deuxième représentant de la Serie A est présent dans ce top en la personne de Mauro Icardi. L’attaquant de l’Inter Milan se rapproche de Ciro Immobile en marquant un but à Udine. Un autre membre de la Premier League Harry Kane s’installe à la neuvième place. L’avant-centre de Tottenham a trouvé le chemin des filets face à Watford lundi dernier mais pas devant West Bromwich. Enfin l’attaquant néerlandais Bas Dost ferme la marche sans avoir fait trembler les filets avec le Sporting contre le rival Benfica (0-0).

Le classement des top buteurs au 7 mai à 21h30 :

1.Jonas (34 ans/Benfica/BRÉ) - 33 buts en 29 matches

2.Lionel Messi (30 ans/FC Barcelone/ARG) - 33 buts en 34 matches

3.Mohamed Salah (25 ans/Liverpool/ÉGY) - 31 buts en 35 matches

4.Robert Lewandowski (29 ans/Bayern Munich/POL) - 29 buts en 29 matches

5.Ciro Immobile (28 ans/Lazio Rome/ITA) - 29 buts en 32 matches

6.Edinson Cavani (31 ans/Paris SG/URU) - 28 buts en 32 matches

6.Mauro Icardi (25 ans/Inter Milan/ARG) - 28 buts en 32 matches

8.Bafétimbi Gomis (32 ans/Galatasaray/FRA) - 27 buts en 31 matches

9.Harry Kane (24 ans/Tottenham/ANG) - 27 buts en 35 matches

10.Bas Dost (28 ans/Sporting Club Portugal/PB) - 26 buts en 29 matches















