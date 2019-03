Le colonel Abdourahim Kébé déféré au parquet aujourdui

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 08:36 | | 1 commentaire(s)|

Le Colonel Abdourahim Kébé sera présenté aujourd’hui devant le procureur de la République, près le Tribunal de Dakar. Le quotidien « L’Observateur », renseigne qu’il est poursuivi pour plusieurs délits dont des actes ou manœuvres de nature à provoquer des troubles politiques graves.



Le haut gradé de l’armée à la retraite et militant du parti Rewmi a été arrêté dimanche à Saint- Louis, à la suite d’une publication sur sa page facebook, d’un message qualifié d’incitation à la révolte.



"Sénégalais debout ! Une riposte énergétique du peuple s'impose. Face à ce qui apparaît comme un hold-up électoral que veulent nous imposer les valets de Macron, une seule attitude, la révolte populaire. Nous ferons comprendre à la France que le Sénégal n'est pas un pays banania, et au pouvoir, que la confiscation de la volonté populaire ne sera pas acceptée", a-t-il écrit.



Il a été transféré le même jour dans la soirée à Dakar et écroué à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, où il vient de passer sa seconde nuit en garde-à-vue. L’enquête ouverte à son encontre a été bouclée, selon le journal.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos