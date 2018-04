Le combat Modou Lô vs Tapha Tine en négociations pour le mois de juillet

La structure Leewto production est en train de démarcher le combat Modou Lô vs Tapha Tine. Vainqueur (sur décision arbitrale) de Lac de Guiers 2, en janvier dernier, Modou Lô pourrait redescendre dans l’arène d’ici au mois de juillet prochain.



Leewto Production, structure avec laquelle le Roc des Parcelles Assainies est sous contrat, a approché Tapha Tine. Selon le site Leewto.com, « un accord de principe est en passe d’être trouvé entre les camps des deux lutteurs ».



Le lutteur des Parcelles assainies est très courtisé ces derniers temps pour des combats contre Balla Gaye 2 et Ama Balde. Tapha Tine a récemment battu Yekini jr et Xaragne veut lutter avant la fin de la saison. Leewto veut donc concrétiser ce duel entre Baol et Parcelles.

