Le commerçant M. Mbaye placé en garde à vue pour avoir escroqué un vendeur de moutons

Récidiviste, le commerçant M. Mbaye ne veut pas se limiter à ses activités. Il a opté pour la voie la plus facile à savoir l’escroquerie. Et le vendeur de moutons M. Doucouré qui vouait une confiance aveugle envers Mbaye l’a appris à ses dépens. Car à l’approche de la fête de tabaski, M. Mbaye s’est présenté spontanément à l’espace de travail de M. Doucouré pour lui dire qu’il avait deux clients qui voulaient acheter des moutons. Il fait croire à Doucouré que l’un des clients veut un mouton de 350 mille francs et l’autre de 150 mille francs.



Doucouré croyant faire une bonne affaire saute sur l’occasion et tombe dans le piège du commerçant indélicat. Il dira à Doucouré que ses clients habitent à Ouakam et qu’en début de soirée, il reviendrait pour lui remettre l’argent et son portable qu’il devra lui réparer. D’ailleurs pour la réparation du téléphone portable, le vendeur de moutons a dégainé 60 mille francs. Après avoir encaissé l’argent de la réparation du téléphone et embarqué les moutons à bord d’un taxi, il a disparu de la nature. Pire, il est resté injoignable.



Se sentant trompé, Doucouré se rend au commissariat de police des Parcelles assainies pour porter plainte contre le mis en cause, et entreprend des recherches par un système de géolocalisation. Ce qui va porter ses fruits. Car M. Mbaye sera localisé à l’Unité 17 des Parcelles Assainies. Les éléments de la brigade de recherches ont effectué une descente sur les lieux pour lui mettre le grappin dessus. Interpellé sur ses agissements délictuels, M. Mbaye déclare avoir vendu les moutons et perdu l’argent lors de son interpellation. Il sera placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour abus de confiance et escroquerie.

L'As