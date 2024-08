Le communiqué de la Marine Dominicaine sur les migrants sénégalais retrouvés morts

La Marine de la République Dominicaine, dans un communiqué de presse, a annoncé qu'après avoir localisé une embarcation dans ses eaux, a découvert à bord 14 squelettes portant des identités d'origine sénégalaise et mauritanienne. Mais, elle indique avoir aussi trouvé une substance qui serait de la drogue.



Sur les photos publiées par la marine dominicaine, figurent des téléphones portables et surtout des pièces d’identité montrant l’origine sénégalaise de plusieurs des victimes. «Parmi les 14 victimes d’identifiées dans la pirogue, il y a entre autres Yankhoba Tall et Sidyane Wade, des sénégalais ,nés respectivement ,le 31 Mai 1991 et 10 octobre 2000», indique d'ailleurs horizons sans frontières qui a réagi sur l'affaire.



Dans son communiqué de presse parcouru par iGFM, la marine dominicaine révèle aussi qu’un «sac à dos contenant 12 paquettes d'une substance (vraisemblablement de la cocaïne ou de l'héroïne), a été retrouvé en présence des autorités compétentes».



Ladite substance saisie, a été remise aux membres de la Direction nationale du Contrôle des Drogues dit-elle. L'institution dominicaine informe qu'elle poursuivra l'enquête sur cette découverte en collaboration avec le Ministère Public pour déterminer les causes et l'origine de cette tragédie maritime d'origine étrangère.