Le consul du Sénégal en Chine rassure : « il n’y a pas de cas de coronavirus dans la communauté sénégalaise » Alors que le coronavirus gagne de plus en plus de terrain dans le monde, particulièrement en Chine d’où il est parti, le consul du Sénégal dans ce pays a tenu à rassurer. « La situation est sous contrôle. Nous suivons de très près l’évolution du virus. Pas plus tard qu’hier, nous avons tenu une réunion pour évaluer et je peux vous dire qu’il n’y pas de cas de coronavirus dans la communauté sénégalaise, même à Wuhan qui est l’épicentre de l’épidémie », a déclaré Mouhammed El Bachir Diagne sur la RFM. Par ailleurs, a-t-il souligné, des rapatriements de nos compatriotes actuellement en Chine, ne sont pas envisagés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|



