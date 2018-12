Le contrat de la Sde serait prolongé de 6 mois

IGFM-Le contrat d’affermage entre la Sénégalaise des eaux (Sde) et l’Etat du Sénégal pour la production et la distribution de l’eau à Dakar arrive arrive officielement à terme le 31 décembre 2018. Le marché a d’ailleurs été attribué à l’entreprise Suez. Seulement, ce marché a été suspendu en attendant que l’Autorité de régulation des marchés publics vide le recours déposé par la Sde. Recours qui, depuis deux mois, n’a toujours pas été examiné.



Le journal « Enquête » renseigne que la Sde aurait bénéficié d’un avenant de 6 mois. “Enquête” croit savoir que l’Etat aurait pris cette décision pour stabiliser les choses en vue de l’élection présidentielle de février prochain.



Du côté du ministère de l’Hydraulique, l’on ne confirme ni n’infirme cette information. « C’est vrai que le contrat avec la Sde arrive à expiration dans moins d’une semaine, mais l’Etat saura prendre les mesures idoines, même si rien n’est encore signé avec la Sénégalaise des Eaux », confie une source de "Enquête" auprès dudit ministère.













