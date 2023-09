Le cortège du candidat, Bougane Gueye Dany arrêté à Koussanar et Amadou Ba déroule sans inquiétude à Tivaouane Le Premier ministre Amadou Ba, candidat du pouvoir, a inauguré ce mercredi 20 septembre 2023, ses activités à Tivaouane en compagnie du Préfet. Au même moment, le candidat de l'opposition, Bougane Gueye Dany, en route pour Kédougou, s'est retrouvé bloqué à Koussanar (Tamba) par la Gendarmerie.

Dans un geste de compassion envers les familles des victimes du tragique incident de Khossanto, Bougane Gueye Dany a entrepris un voyage humanitaire pour rencontrer personnellement les proches des défunts et exprimer ses condoléances. L'incident de Khossanto, qui a suscité une indignation nationale, a entraîné la perte de deux vies lors d'une manifestation pacifique.



Ainsi, le voyage de Bougane Gueye Dany vers Kédougou a été confronté à un obstacle inattendu, lorsque le cortège a été bloqué à Koussanar, dans la région de Tambacounda, par les forces de l'ordre. Cette nouvelle entrave suscite la frustration de l'opposant. D'autant plus que, pendant ce temps, une autre personnalité politique, Amadou Ba, bénéficie d'une escorte sécuritaire et de l'accueil des autorités préfectorales.



En cette journée, le candidat de BBY assiste au lancement officiel des travaux de bitumage de la route Pire - Mérouane - Daya Diop. Cette initiative soulève des questions à seulement, cinq mois des élections. Elle suscite même, des doutes quant à ses véritables intentions. S'agit-il d'une campagne déguisée au moment où les opposants peinent à organiser des rencontres paisibles avec leurs partisans ?



