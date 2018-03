Le craquage de Mourinho après l’élimination de Manchester United

Incorrigible, José Mourinho. Son Manchester United se fait sortir par le FC Séville en 8es de finale de la Ligue des champions (0-0, 1-2), à la maison, et le Portugais balance une petite phrase pleine d’ego pour rejeter sa responsabilité. Avec un rappel aux éliminations qu’il avait infligé aux Red Devils quand il dirigeait le FC Porto (2004) et le Real Madrid (2013), au même stade la compétition.



"Je me suis déjà assis deux fois dans ce fauteuil"

"Je me suis déjà assis deux fois dans ce fauteuil: avec Porto, Manchester United out, et avec le Real Madrid, Manchester United out. Donc, je ne crois pas que cette situation soit nouvelle pour le club", a lâché José Mourinho à l’issue du match retour, perdu, contre les Andalous ce mardi soir.



"Je n'ai pas de regret"

"Mais être entraîneur de Manchester United et perdre à la maison, c'est une déception, a quand même reconnu le Portugais. Je ne crois pas que la performance était si mauvaise, ni les intentions ou l'entame du match. (...) Je n'ai pas de regret. J'ai fait de mon mieux, les joueurs ont fait de leur mieux. On a essayé, on a perdu, c'est le football."



Auparavant, au micro de BT Sport, Jose Mourinho avait lâché: "Je suis content que les joueurs ne cachent pas leur tristesse. Ils sont malheureux comme moi, mais nous n'avons pas le temps pour les drames (avec le quart de finale de FA Cup contre Brighton samedi)."













Rmc