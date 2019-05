Le cri du coeur d'un Sénégalais pour un extrait de naissance à la maire de Mbour et le renouvellement de son passeport Problèmes d'un Sénégalais de l'étranger....



Problèmes pour avoir un Extrait de Naissance à la Mairie de Mbour et

renouveler mon Passeport expiré .

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2019 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Je suis sénégalais. C´est dans ce pays que j´ai passé toute mon enfance, toute ma jeunesse école primaire élementaire, Prytanée Militaire de la 6e jusqu´à la Terminale. J´y ai fait aussi 4 ans de Physique à l´Université jusqu´au milieu des années 80.

Vu la situation délétère d´alors, le manque de débouchés et de perspectives pour les jeunes, je décidais alors de quitter mon pays pour continuer mes études, approfondir mes connaissances afin d´obtenir les meilleurs chances chances d´insertion à mon retour. Dans les années 80, tout Sénégalais qui faisait une demande à la Direction Générale des Passeports, pouvait obtenir le document certes fait à la main, mais valable et reconnu dans tous les pays du monde. ....... Mon Passeport établi au Ministère de l´Interieur à Dakar fut prorogé à l´Ambassade du Sénégal à Bonn où j´étais immatriculé et possédais une carte consulaire. À l´expiration, le Personnel de L´Ambassade du Sénégal en Allemagne basée à Bonn ne ménageait aucun effort pour me confectionner un nouveau document.

C´est avec mes Passeports sénégalais confectionnés à la main que j´ai eu à faire plusieurs pays lors de voyages d´études dont je ne citerais que quelques uns: entre autres l´URSS, la Belgique, la France, le Royaume Uni, la Hollande, le Luxemburg, la Suisse, L´Italie, l´Espagne, le Portugal, Le Danemark... Après la Réunification de l´Allemagne à la fin des années 80, l´Ambassade du Sénégal fut transférée de Bonn à Berlin dans les années 2000.

Le Gouvernement de la 1ere Alternance du Sénégal décidait de moderniser les documents de voyage et instaurait un nouveau Passeport biométrique avec un Numéro d´Identification National (NIN) personnel. Ce fut le d´but du calvaire pour beaucoup de sénégalais immigrés qui n´avaient pas de carte nationale d'´Identité sur laquelle figurait ce précieux NIN. ............ En 2008, vers la fin du mois d´octobre, je lisais sur Internet qu´une Commission administrative du Ministère de l´Interieur serait à Berlin Vendredi-Samedi-Dimanche pour confectionner de nouveaux Passeports aux Sénégalais interessés résidant en Allemagne, Autriche et Pologne.

C´est le Jeudi aux environs de 20 Heures que je me mettais en route pour aller à Berlin distant de 596 Kilométres de Cologne ma ville de résidence.

"Les distances à parcourir sont parfois comme Kédougou-Dakar ou Bakel-Dakar...."

Malgré les embouteillages dus aux chantiers de nuit, j´arrivais à 4 heures du matin au centre de Berlin. Avant 07 heures, j´étais devant l´Ambassade du Sénégal.

Je fus bien accueilli par le personnel. Dans une grande salle aménagée pour la ciconstance, le représentant de la Commission du Ministère de l´Interieur prit mes empreintes, me photographiait et rapidement en quelques minutes, il avait fini avec la prise de données necessaires.

Quelques semaines plus tard, l´Ambassade m´envoyait en courrier recommandé par poste mon nouveau Passeport. J´étais content et en fin 2008, je pouvais montrer fièrement le Lion et le Baobab sur mon nouveau Passeport biométrique. ....... En 2013, le Passeport établi à la Direction Générale des Passeports à Dakar, expirait. Comme les Passeports biométriques ne se faisaient que dans un nombre réduit de ville hors du Sénégal, je décidais cette fois-ci, de me rendre au Consulat Général du Sénégal à Paris pour le renouvellement.

Je faisais le voyage de nuit Cologne-Paris via Bruxelles d'une distance de plus de 520 Kilométres. À 3 heures du matin j'étais à Paris, Porte de la Chapelle et à 06:30 h, devant le Consulat Général du Sénégal à Paris.(CGSP)

Je faisais partie du premier lot. Mes empreintes furent prises, la photo... Je fus poliment prié par l´inspecteur, de revenir de revenir l'après midi vers 14 heures, pour prendre mon nouveau Passeport.

À 14:30 h, j'étais à nouveau fier de recevoir mon nouveau Passeport avec le Lion et le Baobab pour repartir rapidement à Cologne, distante de plus de 520 kilométres. ....... En 2018, mon Passeport établi en 2013 à Paris, expirait. Via Internet, je fixais déjà le 3 Décembre comme d'habitude un Rendez-vous au Consulat Général du Sénégal à Paris pour le 18 Décembre 2018. Je recevais une confirmation de l'Administrateur le même jour c'est-à-dire le 3 Décembre.

Mais malheureusement à ma demande du 3 Décembre de savoir si je pouvais avoir mon Passeport le même jour aprés le dépôt, l´Administrateur n´avait apporté aucune réponse.

Le Lundi 17 Décembre, je faisais le long et coûteux trajet sur Paris (Cologne-Saarbrücken-Metz- Paris). Le Mardi 18 Décembre à 05 heures du matin, j´étais devant le Consulat. Je faisais partie des premiers... Mais cette fois-ci quand j´ai présenté mon Passeport et ma Carte Nationale d´Identité CEDEAO, le responsable des Passeports me montrait une ERREUR qui avait été commise 2 fois de suite sur le Numéro d'identification National de mon Passeport (NIN) 1 XYZ 19XY 00171 = NIN -Passeport. Alors que sur ma Carte Nationale d´Identité (CNI, il y avait le vrai Numéro sans erreur sur le dernier chiffre qui est le Numéro du Registre d´acte de naissance. (172) 1 XYZ 19XY 00172 = NIN - Carte Nationale d´Identité CEDEAO.

Une erreur avait était commise par celui qui faisait la saisie lors de l´établissement de mon passeport en 2008.

Et avec cette Erreur découverte 10 ans plus tard, le responsable des Passeports ne voulait pas me faire un nouveau Passeport.

Il me proposait de me faire rapidement un sauf conduit pour rentrer au Sénégal, pour corriger cette ERREUR. ​ ​ C'est-à-dire changer le 171 en 172, avant de faire un nouveau Passeport.

Quelle ignorance? Comment pourrais-je retourner en Allemagne étant donné que mon Passeport était lié à ma carte de séjour (ou visa pour L´Allemagne). Ma carte de séjour expirait en même temps que mon passeport sénégalais, c'est-à-dire en 2018! Si j´acceptais ce sauf conduit (document qu´on établit pour les expulsés, les refoulés, ceux qui ne disposent pas et ceux qui ont perdu leur passeport...



Une fois au Sénégal, même si le Problème était résolu et un nouveau passeport établi, comment devrais-je alors faire pour reprendre un avion et retourner en Europe?

Sur ma carte de séjour synonyme de visa Shengen, il y avait le Numéro de ce passeport et elle expirait en même temps que mon passeport sénégalais dont on disait que le Numéro n´était pas valable.

Donc même ayant un Passeport établit au Sénégal, je ne pourrais pas montrer une carte de séjour qui est établie dans la localité où je réside.

Donc je suis retourné en Allemagne sans Passeport. J´avais fait plus de 1000 Kilométres pour aller au Consulat Général du Sénégal à Paris. J´avais perdu plus de 500 Euros. Et au finish je n´avais pas ce nouveau Passeport sénégalais que mon employeur me demandait pour que je soit en règle au niveau de l´Inspection du travail et des services des finances et impôts. Je n´avais ni Passeport, ni Attestation montrant que je m´étais rendu au consulat.

Il ne restait à mon employeur qui m´avait donné quelques jours pour lui présenter un nouveau passeport sénégalais, qu´à résilier le contrat. Ce qui m´a fait encore plus mal, c´est que le lundi 24 Décembre 2018, je recevais un message ironique de l´administrateur de Paris pour m´informer de l´Arrêt de la Production des Passeports- du à des problèmes techniques au niveau de Dakar.

Alors que j´ai plusieurs fois eu un passeport le même jour, quelques heures après le dépôt.

La goutte qui a fait déborder le vase vint avec son message du 31 Décembre m´informant de la disponibilité des passeports 72 heures après le dépôt.

Il faut que nos Gouvernants/ que notre pays envoie dans les représentations diplomatiques, soient des personnes compétentes, capables de bien informer leurs compatriotes. Si nous ne le faisons pas, nous raterons le train de l´Histoire. .............. Je voudrais demander ici solennellement pardon à tous les Sénégalais qui ont renoncé à leur nationalité sénégalaise à cause des lenteurs et problèmes qu´ils ont eu avec l´Administration sénégalaise. Que ce soit avec l´Ambassade, le Consulat, la Mairie.... pour l´établissement de documents importants necessaires à l´obtention de titre de séjour.



Au lieu de nommer des diplomates aguerris pour les postes de Consul et Ambassadeur, nos dirigeants nomment leurs ami(e)s, nieces, neuveux, gendres et alliés de circonstance.

Aux immigrés, essayez de rester en Europe tant que vous occupez un poste de travail. Les défis à surmonter au Sénégal sont nombreux!

L´éducation publique est moribonde et beaucoup de secteurs ont des problèmes. Aussi, la transparence est la clef de la crédibilité. Mettez toutes les formalités sur Internet pour que les gens puissent savoir ce qui les attend. Gora Diagne

Cologne/Allemagne

gdiagne@web.de

Mobil. Deutschl.1: 0049-170-1160078

Mobil.OrangeSn: 00221-774829616

Je suis sénégalais. C´est au Sénégal que j´ai passé toute mon enfance, toute ma jeunesse école primaire élementaire,

Prytanée Militaire de la 6e jusqu´à la Terminale. J´y ai fait aussi 4 ans de Physique à l´Université jusqu´au milieu des années 80. Je suis depuis 1987 à Cologne. J´ai contacté plus de six Personnes qui sont au Sénégal mais la Mairie de Mbour ne me délivre pas d´Extrait de Naissance ceci depuis le 19 Décembre 2018. Tant que les nominations diplomatiques se feront sur la base de calculs politiques, les Sénégalais de la diaspora souffriront pour renouveller leurs passeports, cartes nationales d´Identité...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos