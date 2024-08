Le croissant lunaire aperçu hier soir: La date du grand Magal de Touba aussi se dévoile

L’info est de Senenews.com qui ajoute que le croissant lunaire est apparu ce lundi soir. Ainsi, la date de célébration du Grand Magal de Touba, l’une des célébrations religieuses les plus importantes au Sénégal, marquant un moment de grande ferveur et de dévotion pour les mourides est fixée au vendredi 23 août 2024 coïncidant avec le 18 Safar, mois musulman.



Chaque année, des millions de fidèles se réunissent dans la ville sainte pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.



Selon nos confrères, le comité d’organisation du Grand Magal a prévu un programme varié et riche en activités. Les festivités commenceront par une série de conférences, avec un thème principal confié à Serigne Mame Mor Hamdy sur instruction de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Ces discussions aborderont l’éducation des populations face aux défis de la mondialisation.



Des chercheurs éminents animeront ces conférences, organisées par la commission Culture et Communication sous la direction de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.