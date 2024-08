Le cultivateur avait fusillé un berger : Il va séjourner 15 ans en prison

Les faits se sont déroulés le 4 janvier 2021 à Thilmakha (Thiès). Ce jour-là, S. Diop était parti à une cérémonie dans un village voisin. À son retour à Thilmakha, il a aperçu un troupeau de bœufs dans son champ. Nerveux, il est entré dans la chambre de son marabout pour prendre son pistolet de calibre 12 mm et aller sommer les bergers de faire sortir leurs animaux de sa propriété.



Ainsi armé, il s’est dirigé vers le champ et y a trouvé trois bergers nourrissant leur bétail aux alentours. Il leur a intimé l’ordre de quitter les lieux, mais les bergers ont refusé. S’en est suivi une altercation. Selon le meurtrier, les bergers ont voulu l’attaquer et l’un d’eux détenait un pistolet. C’est alors qu’il a lui aussi brandi son pistolet et a tiré sur M. Sow, âgé de 22 ans.



Ce dernier s’est écroulé et s’est vidé de son sang, tandis que les autres bergers ont pris la fuite. La victime est décédée à la suite d’une forte hémorragie. Après son acte, S. Diop est rentré pour en informer ses parents, qui en ont ainsi fait part à l’autorité municipale de Thilmakha.



Le maire a alors alerté la gendarmerie de Pékesse, qui a effectué une descente sur les lieux pour mettre la main sur l’auteur du meurtre. Arrêté pour meurtre et détention illégale d’arme sans autorisation administrative, S. Diop a été jugé par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès.



Devant la barre, le prévenu a reconnu les faits : “J’ai vu les bergers nourrir leur troupeau dans notre champ. Je suis ensuite entré dans la chambre de mon marabout pour prendre son pistolet et aller les chasser. Quand ils m’ont vu venir, ils se sont dirigés vers moi, armés tous de machette. Je les ai sommés de quitter les lieux avec leur troupeau et ils ont voulu m’attaquer. L’un d’eux avait un pistolet à la main. Je me suis défendu avec l'arme à feu que je détenais. J’ai tiré sur M. Sow et il s’est écroulé. Je suis ensuite allé dire à mes parents que j’ai tué une personne”, a expliqué S. Diop.



Il a souligné qu’il était armé de ce pistolet, parce qu’il craignait une attaque venant des bergers. Il a également signalé qu’il a voulu chasser ces éleveurs parce qu’ils viennent souvent nourrir leurs troupeaux dans leurs champs et en profitaient pour emporter leur bétail.



Témoin des faits, G. Ndiaye a expliqué avoir vu les bergers brandir leurs machettes contre S. Diop. Selon lui, les éleveurs ont voulu attaquer le jeune homme qui a ouvert le feu sur la victime.



“J’étais là-bas au moment des faits. C’est le berger M. Sow qui a brandi en premier son pistolet. Ensuite, S. Diop a dégainé le sien. Je ne pouvais pas intervenir parce qu’ils détenaient tous deux des armes à feu”, a déclaré G. Ndiaye.



Il a ensuite expliqué au tribunal que ces conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans leur localité. Pour le procureur de la République, S. Diop a commis volontairement cet homicide parce qu’il n'était pas à sa première expérience de manipulation d’une arme à feu.



Si ce n’était que pour intimider les bergers, le représentant du ministère public pense que le meurtrier n’aurait pas pris ce pistolet et dégainé contre la victime. Il a demandé la requalification des faits de meurtre en assassinat. Finalement, Serigne Diop a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.