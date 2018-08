Le député Aliou Dia reçu par le Président Macky Sall

Pour sa réélection au soir du 24 février 2019, le Président Macky Sall peut compter sur la coalition Convergence pour le renouveau et la citoyenneté Daan Doleyi. Avec à sa tête le président de Forces paysanne, le député Aliou Dia, la CRC Daan Dooleyi qui regroupe des partis politiques, mouvements et organisations socio-professionnels a été reçu ce jeudi par le président de la République Macky Sall.



Lors de cette audience, les membres de ladite coalition ont échangé avec le Président Macky Sall sur des questions relatives à la présidentielle de 2019. Une élection présidentielle que la coalition que dirige le maire de Mbeuleukhé, compte mettre le bouchées doubles pour réélire leur candidat au soir du 24 février 2019 et au premier tour.



Pour ce faire, Aliou Dia et ses camarades comptent sillonner les coins et recoins du pays afin de sensibiliser les populations sur les réalisations et actions faites par le Président Macky Sall dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, le transport, les infrastructures, l'éducation, l'emploi entre autres, depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Pour les membres de la CRC Daan Dooleyi,le président Macky Sall reste le candidat de l'espoir pour un Sénégal émergent, un Sénégal en développement.