Le député Cheikh Abdou Bara Mbacké déballe : « on m’a proposé de déposer la proposition de loi pour l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall » La coalition ‘’Idy 2à19’’ a tenu une assemblée générale ce week-end à Mbacké pour faire le bilan de l’élection présidentielle. En marge de cette rencontre, révèle "Vox Populi, le député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké de ‘’Bokk Gis Gis’’ a fait une révélation de taille. « En ma qualité de député, on m’a proposé de déposer la proposition de loi pour l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Et si je vous le dis, vous devez me croire. C’était avant la présidentielle et j’y travaille », a, en effet, confié le parlementaire, qui s’est, toutefois, refusé à tout développement sur les auteurs de cette proposition.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|



