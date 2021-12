Le député Mamadou Sall en prison, Kilifeu libre: La nouvelle réaction de Me Malick Sall Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, s’est encore prononcé, ce jeudi, sur l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques dans lequel le député El Hadj Mamadou Sall est placé sous mandat de dépôt, au moment où l’activiste Kilifeu prend le chemin inverse.



« Au Sénégal, on a toujours tendance à parler. Mais fondamentalement, vous savez tous que ceux-là qui parlaient, leurs droits ont été respectés. Quelqu’un qui est poursuivi pour des faits aussi graves, bénéficier de la liberté provisoire dans un délai de trois mois, montre que la justice a fonctionné normalement. Je peux vous assurer qu’elle fonctionnera normalement également pour les autres », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Et d’ajouter : « Mais devant la justice, tout le monde doit être traité de la même façon. Je pense que vous l’avez remarqué. Ceux qui parlent pour les mêmes faits ont été placés sous mandat de dépôt. Ils ont été entendus dans les règles de l’art et ont bénéficié de la liberté provisoire, parce qu’ils l’ont demandé, parce qu’ils remplissaient les conditions pour l’avoir ».



Le ministre de la Justice estime, en outre, que « d’autres ont été mis sous mandat de dépôt ; ce sont des députés mis sous mandat de dépôt également. Donc, c’est pour vous dire également que l’expression ‘‘Fa mbaxana yi doné denn » se justifie amplement au Sénégal ».

