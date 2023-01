Le député Papa Djibril Fall réclame la tête de Mansour Faye

Le député Papa Djibril Fall, par ailleurs président du Mouvement Les Serviteurs, s’est rendu hier à Kaffrine pour s’enquérir de l’état de santé des blessés dans l’accident de Sikilo. En plus d'avoir discuté avec les rescapés trouvés sur place, M. Fall s’est également entretenu avec les autorités médicales locales. Le parlementaire n’a pas manqué non plus d’interpeller les autorités sanitaires sur l’impérieuse nécessité de lutter farouchement contre le désert médical.



Pour lui, il urge de créer une antenne régionale d’un service d’aide médicale urgente (SAMU) à Kaffrine. Évoquant les causes de ce drame, il a fustigé l’absence réelle de la volonté de l’État d’éradiquer les zones accidentogènes. Le député se dit sceptique quant à l’application des 22 mesures prises hâtivement par le gouvernement. Dans la même veine, il a demandé que des sanctions soient prises sur toute la chaîne de responsabilité à la tête de laquelle se trouve le ministre des Transports, en l’occurrence Mansour Faye, rapporte L'As.