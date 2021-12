Le développement d’une culture de l’éducation doit constituer une dimension essentielle des politiques éducatives (SG CONFEMEN)

‘’Le développement d’une culture de l’éducation doit constituer une dimension essentielle des politiques éducatives. Le professeur Baba-Moussa s’exprimait à l’occasion du quatrième regroupement des équipes nationales du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN(PASEC) sur les évaluations internationales du PASEC 19 dans les 14 pays francophones d’Afrique subsaharienne, qui se tient du 9 au 17 décembre à Saly-Portudal (Mbour, ouest).



Pour la CONFEMEN, les différents résultats des évaluations internationales du PASEC 2014 et PASEC 2019 montrent que les systèmes éducatifs des pays d’Afrique subsaharienne sont toujours confrontés aux problèmes de qualité des apprentissages.



‘’Dans le contexte de l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4), il est nécessaire d’accentuer les actions pour que cet objectif soit effectivement une réalité malgré que la question de la qualité des apprentissages soit multidimensionnelle’’, a déclaré Abdel Rahamane Baba-Moussa qui annonce que la prochaine évaluation internationale est prévue en 2024.

Il a rappelé que de 1991 à 2012, le PASEC a réalisé des évaluations nationales dans la quasi-totalité des pays francophones d’Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, notamment au Liban, et en Asie du Sud-Est, plus précisément au Cambodge, à Laos et au Vietnam.



Depuis 2014, ce programme a déjà mené deux évaluations internationales ; la première appelée PASEC 2014 à laquelle dix pays ont participé et la deuxième, PASEC 2019, menée en 2019, à laquelle quatorze pays ont participé, a ajouté le secrétaire général de la CONFEMEN.



‘’Le rapport international de l’évaluation du PASEC 2019 a été présenté en décembre 2020, sous le haut parrainage du Chef de l’Etat du Sénégal’’, a signalé Abdel Rahamane Baba-Moussa, précisant que ce quatrième regroupement des équipes nationales rentre dans le cadre des dernières activités de l’évaluation internationale du PASEC 2019.



Ainsi, cette rencontre permettra aux participants de faire le bilan global de l’évaluation du PASEC 2019 notamment dans les dimensions du financement, de l’analyse des données, du processus d’élaboration des rapports nationaux et de leur restitution.

Ils vont également discuter sur les innovations du prochain cycle d’évaluation du PASEC 2014 et des stratégies de son financement, et de renforcer les capacités des équipes nationales.



‘’L’objectif final de ces évaluations vise à aider les pays à renseigner positivement toutes les cibles de l’ODD 4. C’est aussi de procéder aux transformations des systèmes éducatifs de nos pays, communiquer sur les évaluations, trouver un langage accessible aux décideurs politiques et à l’ensemble de la population’’, a dit le secrétaire de la CONFEMEN.



‘’Tout ce que nous produisons doit faire l’objet d’un accompagnement des pays. Des recommandations doivent être mises en œuvre et nous allons créer les conditions pour parler plus régulièrement aux décideurs politiques, aux ministres et aux acteurs du système éducatif pour que les transformations soient réelles’’, a-t-il insisté.



Pour rappel, créé en 1991, le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) est un outil d’évaluation des acquis des élèves à la disposition des pays’’.

