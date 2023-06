'Le dialogue politique, plutôt que l’insurrection », par Dr Augustin Tine

Malencontreuse contradiction que ce préoccupant paradoxe que traverse mon pays : le Sénégal. Assurément, cela dépasse, à tous égards, l’entendement du commun des sénégalais. Alors que, d’une part (du côté des défenseurs de la République), il s’agit, afin d’installer notre pays sur une trajectoire de paix propice à toute réflexion constructive d’un développement durable par la convocation d’un dialogue national, d’autre part (côté opposition radicale), il n’est donné de place qu’à l’appel et l’incitation à cette violence destructrice et aveugle qui s’est invitée au Sénégal depuis quelques jours déjà et que ni l’actualité qui semble en être le prétexte (verdict sur l’affaire Sweat Beauty), ni la raison qui, jusqu’à présent sous-tend toute action politique au Sénégal ne sauraient cautionner ni autoriser.



En réalité, ce qui vaut à notre cher pays de se retrouver dans cette situation déplorable c’est, faut-il le rappeler, le manque de maturité politique d’un leader qui a manqué de savoir incarner la tenue et la posture d’un véritable homme d’État. Cela a fini par déchiqueter la belle image qu’offrait à l’admiration de l’étranger, notre belle démocratie. Malheureusement, il reprocherait à la République et, maladroitement, au Chef de l’État, de lui appliquer la sentence qui sied suite à sa traduction en justice par une citoyenne. C’est comme qui dirait, dans un match de football, après avoir commis une faute spectaculaire, le mis en cause s’oppose, par la force, à l’exécution de celle-ci, même si elle se produisait dans la surface de réparation et devrait constituer un pénalty, au prétexte que l’arbitre et le Président de la fédération chercheraient sa défaite.



QUEL NON-SENS ! En tout état de cause, la tournure des événements qui se sont déroulés sous nos yeux donne à croire que l’expression qui se cache derrière ces violentes manifestations glisse insidieusement vers l’insurrection et abandonne lamentablement le terrain de la contestation politique. A l’analyse, il s’agit plutôt d’un vandalisme gratuit qui semble allègrement en train de franchir le Rubicon du terrorisme.



Permettez-moi, à ce niveau, de présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées du fait de ces événements qui ont déjà fait trop de victimes et ma compassion à toutes les personnes et structures qui ont été saccagées et vandalisées, exposant du coup, leurs employés au chômage et à la désolation. Que de convoitises pour notre pétrole et notre gaz ! Comme le Président de la République qui ne se lasse jamais d’appeler toutes les forces vives de la nation au dialogue, je reste convaincu, ainsi que tous les citoyens épris de paix et de justice, que la seule voie qui s’offre à nous dans ce contexte lourdement chargé reste le dialogue.Au demeurant, il n’y a aucun mérite ni aucun génie à détruire ce qui a été construit de haute conquête et sur les deniers du contribuable ; même les plus médiocres des citoyens en sont capables sans grands efforts.



C’est pourquoi, ceux qui se servent de l’arme de la destruction pour se faire entendre sont assimilables à des irresponsables.Au contraire, le mérite consiste à cibler les besoins inassouvis de nos concitoyens et de leur donner une réalité tangible telque s’évertue à le faire, au quotidien, le président de la République Macky SALL. Le Sénégal que nous voulons mérite mieux que cette honteuse balafre portée sur sa réputation. Arrêtons d’évoluer avec passion et faisons preuve de cette raison qui a toujours prévalu sur le génie de notre peuple. Enfin, c’est à nous les hommes politiques qu’il incombe, en premier, de respecter et de faire respecter les règles établies.



C’est à nous également qu’il reviendra de maintenir le dialogue permanent pour remettre au goût du jour celles qui nécessiteraient une mise à jour.C’est pourquoi, ainsi que nous y invitent nos respectables guides religieux : Respectons notre pays et dialogons pour sa stabilité et le devenir des nos concitoyens !



Dr. Augustin Tine Ministre d’État,

Directeur de Cabinet Politique du Président de la République,

Coordonnateur départemental de BBY Thiès