Le directeur de l’emploi se projette en 2024 «La diminution du taux d’abstention pourrait être favorable à Macky» Allié de la coalition Bby à travers son parti politique le Rassemblement pour la Vérité Dëgg Moo Woor, Modou Fall rend possible le second mandat pour le Président Macky Sall. Modou Fall est d’avis que «tous les leaders et responsables politiques de la coalition Bby doivent œuvrer à ce que le Président Macky Sall puisse avoir un second mandat en 2024».

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable de la coalition Samm Sunu Rew fonde son argumentaire sur la Constitution. «Il est clair que la Constitution parle de deux mandats de 5 ans. Le président est, aujourd’hui, à son premier mandat de 5 ans. Cette Constitution, de mon point de vue, lui permet d’avoir un second mandat de 5 ans», explique le Directeur de l’Emploi.



Il ajoute : «Nous ne pouvons que soutenir la candidature du Président Macky Sall. Le moment venu, il appartiendra au président de la République de déposer sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Si cette candidature est validée, nous allons nous mobiliser derrière cet homme ambitieux qui a une vision claire d’un Sénégal émergent pour avoir une victoire éclatante lors de l’élection présidentielle de 2024».



Pour la matérialisation de ce projet, il s’agira, selon lui, de convaincre ces jeunes Sénégalais du monde urbain, des zones rurales d’essayer de dérouler de manière plus efficace et efficiente les projets et politiques et de faire de telle sorte que la territorialisation des politiques publiques des projets et programmes soient une réalité.



Et que le Sénégalais lambda, partout où il se trouvera, saches que l’État est près de lui et sentir que l’État est en train d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais et qu’un Sénégal pour tous et un Sénégal de tous soit une réalité», a appelé le directeur de l’Emploi.



Non sans ajouter : «Il s’agit pour ces responsables politiques et leaders de sous coalition ou chef de parti et de mouvement de descendre sur le terrain, d’expliquer aux Sénégalais les réalisations du Président Macky Sall et les projets à venir, de présenter le Plan d’action prioritaire ajusté et accéléré, de faire en sorte que les Sénégalais puissent s’approprier des réalisations et qu’en retour qu’on puisse porter la candidature du président de la République en 2024».



Dans son argumentaire, un appel a également été lancé aux électeurs qui se sont abstenus. «Il s’agira de convaincre ceux qui se sont abstenus à adhérer à la politique actuelle du régime. Nous allons faire en sorte qu'ils sortent massivement lors des élections présidentielles à venir. On doit se mobiliser et vulgariser les réalisations inédites du Président Macky Sall», souligne Modou Fall, le Directeur de l’Emploi.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook