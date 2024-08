Le directeur sortant de l’Ena met le feu à la Primature «J’ai été renvoyé à cause des humeurs d’une personne nommée irrégulièrement»

Les murs de l’Ecole nationale d’administration (Ena) ont tremblé ce vendredi lors de la passation de service du directeur. C’était connu que Mouhamadou Lamine Diallo, le sortant, n’était pas en odeur de sainteté avec sa tutelle, la Primature. Et hier, après avoir passé le témoin à son successeur, Mor Fall, il a déversé sa bile sur les services de Ousmane Sonko. «C’est vrai que je n’ai fait que 7 à 8 mois à la tête de l’Ena. Ce n’est pas à moi d’évaluer, mais aux gens avec qui j’ai cheminé. On ne me dit pas que je suis incompétent, que je n’ai pas bien travaillé, mais on me renvoie à cause des humeurs d’une personne nommée irrégulièrement à un poste qu’il ne doit pas occuper, en violation de l’article 4 du décret portant organisation de la Primature, qui ne comprend rien du fonctionnement de l’administration. C’est ça l’enseignement qu’il faut en tirer, c’est ça qui est grave», a dit M. Diallo, relate Bes Bi.



En réalité, Le Quotidien avait écrit il y a quelques jours que l’homme avait eu des échanges houleux avec le Secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô.

