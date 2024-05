Le drame de l’émigration irrégulière au cœur : Louise Marie Ndiaye revient sur un fléau qui exige des solutions immédiates… En octobre 2023, quand je démissionnais de Gfm après 13 ans passés là-bas, beaucoup ne comprenaient pas ma décision. Mais, j’avais un projet bien ficelé en tête. Certains étaient aussi calés et bien gardés dans un petit coin de ce qui me sert de cerveau, au moment où d’autres étaient en gestation. Le premier, qui me tenait plus à cœur, était celui sur l’émigration irrégulière.

Quand j’ai vu ces femmes, mamans, épouses désespérées après le départ de leur fils, mari et frère, je me suis dite qu’il fallait que je me magne. Au plus vite. Surtout, lorsque j’ai vu des femmes avec leurs bébés affronter le grand bleu, au péril de leur vie. C’était dramatique.



J’ai alors effectué la prospection le même mois, lors d’une conférence organisée dans les Îles Canaries sur l’émigration concernant les mineurs et les enfants. Ce que j’ai vu, m’a fait pleurer ( vous l’aurez dans le jet 2 du documentaire). Il n’y avait donc plus de temps à perdre.



Le 2 février 2024, j’ai commencé le tournage en collaboration avec le groupe Seneweb. Entre le tournage (Senegal-Espagne-France), l’écriture ( presque 80 mille signes plus de 50 pages), le montage, j’ai brûlé trois mois pour la réalisation de ce jet 1 de mon documentaire sur l’émigration irrégulière. Il vient d’être diffusé aujourd’hui, lundi 6 mai 2024, sur "Seneweb".



C’est le trajet. D’Afrique en Europe, entre la mer et le désert. Je vous laisse apprécier par vous-même, tout en vous remerciant du soutien durant cette aventure qui ne fait que commencer.



J’attends vos retours. Je n’ai pas eu un sommeil normal depuis des mois mais je vous attends pour un échange d’idées afin, qu’ensemble, on puisse avoir un début de solution sur ce drame social qu’est l’émigration irrégulière.



Partageons ensemble ce documentaire, pour une meilleure sensibilisation. Sauvons des vies et incitons nos nouvelles autorités à trouver une solution qui pourra freiner la saignée. Ça gicle grave. Love sur vous la famille



Médoune Gawane Fall au montage

Mon promo et ami

Onkono Toumbou Moustapha, le fils de Awa Faye a assuré la voix offf.

Lien sur Seneweb: https://www.seneweb.com/.../sur-les-traces-du-migrant...

Lien sur YouTube: https://youtu.be/OCk4GwjJtAM





