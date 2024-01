Le duel des Lions pour le Sénégal qui se qualifie en huitièmes de finale Le Sénégal n’a pas tremblé dans le duel tant attendu face au Cameroun pour leur deuxième sortie dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations des nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Succès tranquille 3-1.



Les deux équipes se rendent coup sur coup dès l’entame du match. Et sur un corner de Lamine Camara à la 16è minute, la défense du Cameroun a du mal à se dégager, Ismaila Sarr en profite pour envoyer une frappe légèrement déviée dans les filets d’Onana, de retour dans les buts. Les Lions indomptables ne baissent pas les bras et tentent rapidement de revenir au score. Mais les attaques sont mal organisées. Le Sénégal va à la pause avec l’avantage du score.



Le rythme du match tombe à la reprise. Les tacles sont durs. Le jeu est souvent haché en raison de nombreuses fautes de part et d’autre. Puis à la 70e minute, après une série de passes, Ismaila Sarr adresse un centre à Habib Diallo qui double la marque pour le Sénégal. Le Cameroun est sonné. Mais les Lions indomptables ont de la ressource. Jean-Charles Castelleto place sa tête sur un centre d’Olivier Ntcham et réduit le score (83è). Puis le Cameroun passe tout près de l’égalisation sur la tête de Nkoudou qui frôle le poteau de Mendy dans les arrêts de jeu (90+3è). Dans la foulée, Sadio Mané, bien servi par Gana Gueye, scelle le succès du Sénégal sur une petite frappe bien placée (90+5è).



Avec sa seconde victoire en autant de matchs, le Sénégal (6 points) valide son ticket pour les huitièmes de finale. Le Cameroun garde l’espoir de voir le second tour. Ce sera lors de sa dernière sortie face aux Scorpions de Gambie.

