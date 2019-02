Le faux Kocc Barma victime d'AVC

Placé sous mandat de dépôt et envoyé à Rebeuss, le faux Kocc Barma va mal. Seneweb a appris de bonnes sources qu'il est victime d'un AVC. Nos informateurs renseignent qu'il a été évacué dans un hôpital de la place.



Ce père de trois enfants a été arrêté le 25 janvier dernier. Il est poursuivi pour complicité de trafic de cocaïne, viol et diffusion de données personnelles. Il risque la chambre criminelle.

