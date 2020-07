Le faux chargé de mission de Mame Boye Diao, arrêté

Ibrahima Guèye, 35 ans, militant de l'Alliance pour la République (Apr), marié et père de trois enfants, qui se faisait passer pour un "chargé de mission" du Directeur national des Domaines, Mame Boye Diao, est tombé, informe nos confrères de "L’Observateur". Le gars se faisait également passer pour le chef de protocole du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall.



Il a grugé plusieurs commerçants dakarois en passant des commandes de masques et thermo-flash, dans ce contexte de Covid-19, raconte le journal. La somme escroquée est estimée à 7,3 millions FCfa. Arrêté puis déféré par la gendarmerie de la Foire, où une plainte a été déposée contre lui, Ibrahima Guèye a été jugé, hier, devant le tribunal de grande instance de Dakar.



Il a été condamné à une peine de trois mois de prison ferme, avec la contrainte par corps au maximum.





