Le foncier refait surface : Élimane Lam hypothèque un terrain de l'État et décroche plus d'un milliard de francs CFA chez Ecobank Le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko poursuit son examen des baux emphytéotiques octroyés sous l'ancien régime à des sociétés et des personnalités influentes. Selon Dakaractu.com, l'un des cas récents concerne Élimane Lam, qui, par l'intermédiaire de sa société Chelma Group, administrée par son épouse Maty Seynabou Ndiaye, s’est retrouvé dans le viseur de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État (Sogepa SN).

L'affaire porte sur un bail emphytéotique accordé en 2022 par le décret n° 2022-1309 du 29 juin 2022 pour la construction d'un immeuble de 16 étages en centre-ville (rue Amadou Assane Ndoye x Salva, titre foncier n° 5706/DK). À l’époque, le gouvernement avait mis en place un partenariat public-privé afin de valoriser certains bâtiments vétustes de l’État, situés dans des zones à fort potentiel économique.



En échange du bail, le promoteur devait raser l’ancien bâtiment et ériger un nouvel immeuble, dont quatre étages seraient rétrocédés à l’État.



Cependant, deux ans après la signature de l’accord entre Chelma Group et l'État, aucun chantier n’a vu le jour. En février 2024, le gouvernement précédent a constaté l'absence d'investissement et l’inexécution des conditions suspensives du contrat. Par conséquent, le décret n° 2024-155 du 21 février 2024 a annulé l’approbation du bail emphytéotique accordé à la société d’Élimane Lam.



Mais selon Dakaractu.com, l'État soupçonnait Élimane Lam d’avoir utilisé le terrain à d’autres fins. L’enquête a révélé qu'il avait obtenu plus d'un milliard de francs CFA auprès d'Ecobank Sénégal en hypothéquant le bail, bien que celui-ci ait été révoqué.



Face à cette situation, le nouveau directeur général de la Sogepa SN, Elimane Pouye, a récemment notifié à Chelma Group la résiliation officielle du bail et l’indisponibilité du site. Il a également exigé la levée de la caution hypothécaire au profit d’Ecobank Sénégal, ce qui implique le remboursement du prêt contracté sur cette base.



