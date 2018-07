Le français Luc Morio, nouveau Directeur Général d’Orabank Sénégal

Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, a passé deux ans et huit mois à la tête d’Orabank Sénégal. Avant de jeter l’éponge. Contre toute attente.



Le Conseil d’administration d’Orabank Côte d’Ivoire qui chapeaute Orabank Sénégal, succursale d’Orabank CI avait été pris de court. Beaucoup d’administrateurs des filiales du Groupe ont appris l’information par ConfidentielAfrique.com qui avait annoncé en exclusivité, le départ du Ghanéen Éric SAAH le 14 juin 2017.



Contacté aussitôt après la publication de notre article, par certains cadres du Groupe Orabank pour avoir le cœur net sur cette affaire, Confidentiel Afrique avait confirmé mordicus le départ d’Èric SAAH pour « convenance personnelle ». Son remplaçant s’appelle Luc Morio, banquier français bien tropicalisé africain. Il occupait jusqu’avant sa cooptation, les fonctions de Directeur Groupe Commercial & Marketing d’ORAGROUP SA, Lomé, Togo.



On le présente comme l’un des proches lieutenants de Vincent Le Guennou, Managing Director et CEO du fonds d’investissement ECP (Orabank Groupe ). Diplômé de la prestigieuse école de commerce française,HEC, Luc Morio a travaillé à FINADEV Bénin, une structure de microfinance, propriété d’ECP, comme Directeur Exécutif avant de poser son baluchon à la filiale béninoise de la major Société Générale de Banque de France, comme Directeur du Développement et de la filialisation.



Son arrivée à la tête d’Orabank Sénégal, intervient dans un contexte de jeu de chaises au sein d’ORABANK GROUP, du fait d’une purge en cours depuis deux ans. Au Bénin (Rizwan Haider, Ex-DG d’Orabank est remplacé par Mady COMPARE). Ce dernier selon nos informations se prépare après son deuxième CDD, à reprendre sa liberté à compter du 31 Juillet 2018.



BORNA Hervé, ancien DGA de Rizwan Haider a dû prendre une retraite anticipée.



Confidentiel Afrique a appris de sources bien informées que le Sénégalais Cheikh Tidiane NDIAYE, a pris dans la même foulée, du galon au sein du Groupe. Il devient le DGA (Directeur Général Adjoint) Groupe Orabank, après avoir occupé le fauteuil de DG d’Orabank Togo, depuis sa défenestration de FBN RDC.