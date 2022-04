Le gang avait braqué un Chinois, emportant ses 33 millions FCfa : Comment les policiers de la Médina ont mis aux arrêts en moins de...24 h ! Cet énième coup de filet à l'actif du commissaire de police de la Médina (Sow) et de ses perspicaces éléments, a été possible grâce à la franche collaboration entre limiers. En effet, des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que les policiers du populeux fief qui a vu naitre tant de sommités, ont réussi à cravater les nommés Mamadou Diop dit Djiby, Souleymane Dione surnommé "Julot" et le nommé Babacar Ndiaye pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis à bord d'un moyen de transport, avec usage d'arme à feu. Révélations !



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 06:42 | | 0 commentaire(s)|

Tout est parti de la plainte du ressortissant chinois répondant au nom de Duan Feng. Qui a été victime d'un vol spectaculaire, il y a de cela 48 heures. Dans ses explications, il dira qu'il a été attaqué par deux personnes armées. À bord d'une moto noire, ils avaient des P.A (entendez Pistolet Automatique). Contre toute attente, les deux malfrats se sont rués sur sa caisse stationnée à la devanture de sa maisons sise à Gibraltar, avant de s'emparer à la vitesse de l'éclair d'un sac qui contenait la somme de 33 millions FCfa.



Sans sourciller, le commissaire Sow active ses éléments de la Brigade de Recherches, pour en avoir le coeur net. Les limiers, rompus à la tâche, visionneront après constatation les caméras de la maison, avant d'examiner celles du supermaché AUCHAN niché à un jet de pierre. C'est ainsi qu'ils découvrirontles deux malfaiteurs armés, en train de tirer sur la vitre de la porte de la voiture, avant de chiper le sac contenant le blé. Sur l'une des séquences, ils identifieront le nommé Mamadou Diop dit Djiby, habitant à la rue 1 x 16 de la Médina. Multirécidiviste, il est maintes fois tombé dans la nasse de la police pour des cas de vols de motos, entre autres.



Sur le champ, les enquêteurs fouineront un peu partout, non sans infiltrer le milieu interlope aux fins de lui mettre le grappin dessus. De fil en aiguille, ils découvriront que Djiby bénéficie d'un visa d'entrée pour le pays de Marianne (la France). Sans chercher midi à quatorze heures, ils adresseront une opposition de sortie du territoire à son encontre. Le même jour, Mamadou Diop alias Djiby tentera de quitter le Sénégal pour se rendre à...Paris. Il sera vite mis aux arrêts par les éléments du commissariat spécial de l'aéroport de Diass.



"Cuisiné" (entendu), il passera à table avant de balancer le reste du gang à savoir : Ablaye Thiam et Babacar Ndiaye . Le premier nommé loge à la Sicap tandisque le second niche à la rue 17 x 22.



Le reste de l'enquête ne sera qu'un jeu d'enfants pour les redoutés mais redoutables limiers du commissariat de police de la Médina. Des investigations, il ressort que la moto ayant servi au braquage a été emprunté à un certain Souleymane Dione dit Julo. Qui, nous revient-il habite à la rue 19 x 22. Sur l'arme à feu utilisé, ils se sont renvoyés la balle.



Aux dernières nouvelles, une quinzaine de millions du butin a été finalement récupérée; la moto retrouvée pas moins de trois personnes (membres du gang) tombées. Un quatrième larron activement recherché.



