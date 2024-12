Le général Magatte Ndiaye nouveau Sous-chef d’état-major général

Le général Magatte Ndiaye sera, à compter du 5 janvier prochain, le Sous-chef d’état-major général des armées (Sous-Cem). Il remplacera à ce poste le général Fulgence Ndour qui sera admis à la même date dans la 2e section (réserve) des cadres de l’état-major, selon un décret présidentiel rendu public jeudi dernier. Jusque-là chef d’état-major de l’Armée de terre (Cemat), le général Ndiaye étrennera, dès le 1er janvier 2025, une nouvelle étoile qui fera de lui un général de division, rapporte leSoleil-sn.



Le général Magatte Ndiaye est le premier sénégalais à avoir fréquenté l’académie Westpoint (Ranger,s aux États-Unis). Son remplaçant à l’Armée de terre sera Simon Ndour qui passe général de brigade (le 5 janvier) tout comme deux de ses camarades de la 10e promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) : Ousmane Aly Kane et Abdou Latif Kamara.



Les généraux Simon Ndour et Abdou Latif Kamara sont de l’arme Blindé, tandis que Ousmane Aly Kane est parachutiste. Cette 10e promotion compte déjà deux autres généraux : le général Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie, et le général Cheikhou Camara, conseiller militaire du Premier ministre.



Le désormais général Simon Ndour, jusque-là chef de l’état-major de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en Centrafrique, rejoindra le pays dans les prochains jours pour rejoindre sa nouvelle affectation. Pour sa part, le général Ousmane Aly Kane est appelé à devenir l’Inspecteur des Armes et Opérations à l’Inspection générale des forces armées (Igfa), un poste vacant.



Il est encore le chef de la chaine Logistique à l’état-major des Armées. Son frère d’arme Abdou Latif Kamara devra prendre le commandement de l’Institut de défense du Sénégal (Ids) et quitter la chaine Opérations de l’état-major général des Armées. L’ancien directeur général de l’Ids, le général Koly Faye, va prendre, à compter du 30 janvier 2025, le relais du général Jean-Luc Diène à la Direction du renseignement extérieur à la Délégation générale au renseignement national. L’officier général Diène sera également admis à la 2e section (réserve) des cadres de l’état-major.