Le gouvernement entame des négociations avec les travailleurs de la Santé

Des membres du gouvernement ont entamé, avec les syndicats des travailleurs de la Santé, des négociations comprenant plusieurs points dont le régime indemnitaire, rapporte l'Aps.



Les ministres de la Fonction publique, Mariama Sarr, du Travail, Samba Sy, et des représentants d’autres ministères, participent à la rencontre.



Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) est la première organisation syndicale à avoir rencontré la partie gouvernementale.



Après le SAMES, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé ‘’And Gueusseum’’ sera reçue par les représentants du gouvernement. Ce sera ensuite le tour de la Fédération des syndicats de la santé (F2S).



Ces organisations syndicales menacent d’aller en grève si l’Etat ne leur donne pas satisfaction dans la prise en charge de leurs revendications.



La F2S a annoncé une grève générale prévue du 16 au 18 mars 2022.



En février, ‘’And Gueusseum’’ avait annoncé un nouveau plan d’actions allant d’un sit-in dans les 14 régions du pays à une marche de protestation nationale.



Ce syndicat exige du gouvernement, le règlement de plusieurs revendications dont l’octroi d’une indemnité de spécialisation aux techniciens supérieurs de santé, des indemnités de représentation médicale et de responsabilité aux travailleurs paramédicaux.



Il réclame aussi l’octroi d’une indemnité de logement à l’ensemble des travailleurs de la Santé et de l’Action sociale, le relèvement de l’indemnité de risque à 100.000 francs Cfa, la revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale, l’octroi de prêts DMC (prêts destinés à l’habitat), etc.