Le gouvernement sénégalais débloque 5 milliards FCFA pour soutenir les ex-détenus et victimes de la période pré-électorale

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 16:15

Le gouvernement de la République du Sénégal informe la population qu'il a inscrit dans le projet de Loi des Finances Rectificative 2024, adopté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2024, un montant de cinq (5) milliards de FCFA. Ces fonds sont destinés à soutenir les ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale allant du 1er février 2021 au 25 février 2024.



Les ressources seront affectées en tenant compte des critères proposés par le Comité interministériel institué par Arrêté du Minis- tre de la Famille et des Solidarités, N°17 450 MFS/SG/CAJ du 30 juillet 2024.



En attendant la disponibilité effective de ces fonds, le Ministère de la Famille et des Solidarités a mobilisé les ressources de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), en vertu de la Loi de Finances Initiale 2024. Cette action vise à prendre en charge les soins médicaux des personnes blessées lors des manifestations politiques durant la période mentionnée.



Grâce à cette initiative proactive et par anticipation, les cas d'extrême urgence (blessés et traumatismes graves) ont pu être traités. À ce jour, le montant alloué pour la gestion de cent douze (112) dossiers médicaux validés par ledit Comité sur la base de justificatifs disponibles à la DGPSN

s'élève à cent huit millions (108 000 000) de FCFA, avec une mise à jour effectuée le 10 décembre 2024.



Le gouvernement réitère son engagement à accompagner les victimes et à assurer la solidarité nationale envers toutes les personnes touchées par ces événements tout comme il le fait depuis des années en faveur des couches les plus vulnérables.



M. Amadou Moustapha Njekk SARRE

Ministre de la Formation professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement

Fait à Dakar, le 31 décembre 2024

