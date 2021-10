Le groupe Envol Immobilier tient promesse en livrant la première phase de l’université de San Pedro

Concepteur de la cité ministérielle de Diamniado, ville nouvelle située à 30 km de Dakar, capitale du Sénégal, le groupe Envol Immobilier, à travers sa filiale Envol Partenariats CI, vient de livrer la première tranche de l’université de San Pedro. Il s’agit de deux amphithéâtres (500 places et 200 places), d’un centre de santé et des salles de travaux (TD).



La cité universitaire, le bâtiment de la bibliothèque et d’autres édifices sont en chantier. Bâti sur une superficie de 302 hectares, le centre universitaire devrait recevoir 20 000 étudiants à la fin de ses quatre phases de développement.



La rentrée des établissements d’enseignement supérieur s’est tenue le 19 octobre dans ces locaux flambants neufs, en présence de Adama Diawara, ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur, Saliou Touré, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Coulibaly Ousmane, Préfet de San Pedro, Moctar Thiam, DG de Envol Immobilier Sénégal, Macky Dembelé, Cordonnateur du PDU, du DG de Wietec Côte d’Ivoire et de Mené Meïté, président de l’Université de San Pedro.



En tout, un effectif de 450 bacheliers ont été affectés à ce nouvel établissement au titre de l’année académique 2021-2022. Les 450 étudiants font partie des 3 000 attendus sur la première phase. L’université de San Pedro dispense des formations innovantes dans quatre domaines, à savoir l’UFR sciences de la mère, l’UFR agriculture, les ressources halieutiques et agro-industriel, l’UFR logistique, tourisme, hôtellerie et restauration, et l’UFR sciences de la santé. En outre, l’Université de San Pedro dispose de deux écoles d’ingénieur, à savoir l’école de construction navale et l’école de bâtiment et travaux publics.



Pour rappel, la pose de la première pierre de l’université de San Pedro avait été effectuée le 30 novembre 2018 par le premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du programme de la décentralisation des universités (PDU). Ce projet réalisé en mode PPP (aucun endettement de l’Etat de Côte d’Ivoire), s’inscrit dans la nouvelle approche de financement des infrastructures publiques.



Envol Partenariats CI est une filiale d’Envol immobilier Sénégal présidée par Monsieur Madani Maki TALL qui contribue à la modernisation et l’urbanisation de l’Afrique. Déjà implantée au Sénégal et en Côte d’Ivoire, la société exerce dans le domaine des infrastructures d’État, de projets immobiliers privés et de la fabrication d’équipements.







