Le groupe Leral suspend ses programmes musicaux pour honorer Mamadou Moustapha Bâ Dans un élan de respect et de reconnaissance, le Groupe Leral a pris la décision d’interrompre ses programmes musicaux à la radio et à la télévision pendant 48 heures, pour rendre hommage à Mamadou Moustapha Bâ, figure éminente de l’économie sénégalaise, récemment décédé à Paris.



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Cette suspension temporaire des diffusions musicales, témoigne de la place particulière qu’occupait Mamadou Moustapha Bâ dans le cœur des Sénégalais et dans l’histoire du pays. Ce geste symbolique est un moyen pour le groupe, de montrer son soutien à la famille, aux proches et à tous ceux qui ont été touchés par cette perte inestimable.



Durant cette période, des émissions spéciales seront diffusées pour revenir sur le parcours inspirant de Mamadou Moustapha Bâ, sur ses contributions significatives à l’économie du Sénégal et sur l’héritage qu’il laisse. Des invités et des experts se succéderont pour évoquer l’impact de ses actions et la vision qu’il a imprimée dans le domaine des finances et du développement national.



En prenant cette initiative, Leral souhaite rappeler à tous les Sénégalais, l'importance de rendre hommage à ceux qui ont consacré leur vie au service de la nation. Ce silence musical est un acte de recueillement collectif, une manière de saluer une dernière fois, l’homme d’État et l’homme de cœur qu’était Mamadou Moustapha Bâ.



Que son âme repose en paix et que ce moment de recueillement national soit une source de réconfort pour sa famille et ses proches.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook