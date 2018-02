Le groupe Sonatel maintient ses bonnes performances opérationnelles et financières

Dakar, le 19 février 2018 – En 2017, le groupe Sonatel a consolidé ses performances opérationnelles et financières, renforcées par l’intégration de la nouvelle filiale Orange Sierra Léone, malgré un environnement concurrentiel, règlementaire et fiscal de plus en plus difficile.



Investissements soutenus



Le groupe a su maintenir et consolider sa trajectoire de rentabilité et ses positions commerciales fortes dans tous les pays grâce aux investissements importants réalisés : 334 milliards de FCFA dans l’année dont 150 milliards FCFA au titre d’achat de licences 4G et de renouvellements de concessions (au Sénégal et au Mali). Ces investissements ont fortement contribué à l’amélioration de l’expérience client, au renforcement de l’excellence opérationnelle, à la poursuite des efforts sur la qualité de service technique et au renforcement de la politique de fidélisation de nos clients.



Bonne dynamique commerciale et reprise de la croissance du parc



Le groupe a su garder son leadership sur tous ses marchés grâce au maintien de la dynamique de recrutement et à la reprise de la croissance du parc, malgré l’intensification de la concurrence et le resserrement des conditions d’identification.



Le maintien de cette bonne dynamique commerciale, notamment sur le recrutement mobile (reprise de la croissance du parc à +8,7% en 2017 contre une décroissance de -1,3% en 2016), a permis une maîtrise du churn reflétée par les gains de parts de marché dans tous les pays (Guinée +4,6 points, Sénégal +2,2 points, Mali +1,7 points, Bissau +1,1 points).



Le parc clients du groupe au 31 décembre 2017 s’élève ainsi à 30,2 millions en hausse de 8,7%, dont 28,7 millions (+9,6%) sur le périmètre historique (hors Orange Sierra Léone). Cette croissance est tirée principalement par le parc mobile (29,7 millions), grâce notamment à la refonte de l’offre prépayée et la bonne dynamique de recrutement de la 4G au Sénégal et au Mali, et à l’extension de la couverture en Guinée (actions d’animations autour des nouvelles localités couvertes).



La bonne dynamique commerciale reste soutenue grâce au développement des usages de données mobile, de l’activité Orange Money et des services à valeur ajoutée (SVA). Ainsi, on note une accélération de la croissance des clients utilisateurs de la donnée Mobile (9,2 millions soit +30,8% par rapport à 2016), des services financiers d’Orange Money (4,4 millions soit une hausse de 34,7%)





Résultats financiers 2017



Accélération de la croissance des revenus et amélioration de la rentabilité opérationnelle

La contribution renforcée des relais de croissance dans l’activité du groupe

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 972,9 milliards de FCFA pour l’exercice 2017, en hausse de 7,5%, malgré les impacts défavorables de la dépréciation du franc guinéen et du Léone.



Cette croissance des revenus est tirée par le développement de l’activité mobile, elle-même tirée par les usages de la donnée mobile, des services à valeur ajoutée et des services d’Orange Money. Sur le périmètre historique (Hors Sierra Léone), la croissance s’est accélérée pour s’établir, à base comparable, à +5,3% par rapport à 2016 soit une amélioration de +1,5 points (+4,8% en 2016).



Les filiales à l’étranger ont contribué à hauteur d’un peu plus de la moitié au Chiffre d’Affaires consolidé du groupe et l’ l’intégration d’Orange Sierra Léone dans le périmètre de consolidation a renforcé la croissance du groupe malgré un léger effet dilutif sur le taux de l’EBITDA.



L’amélioration des trajectoires de rentabilité opérationnelle

Dans la foulée de la croissance des revenus, les trajectoires de rentabilité se sont améliorées, reflétées par la reprise de la croissance de l’EBITDA, à base comparable, de +3,2% contre une baisse de -1,7% enregistrée en 2016, malgré l’impact des effets de change, des mesures fiscales nouvelles (Mali) et des décisions réglementaires défavorables (Bissau, Sierra Léone).



Le résultat net du groupe baisse de -6,3%, passant à 202,2 milliards de FCFA.

Malgré l’amélioration de l’EBITDA, le résultat net du groupe baisse en 2017, impacté par :

les effets de change significatifs et

la forte croissance des amortissements consécutive aux investissements importants réalisés au cours des 3 dernières années (près de 800 milliards de FCFA incluant les coûts des licences 4G, le renouvellement des différentes concessions et l’acquisition en Sierra Léone), pour consolider les fondamentaux du leadership du groupe dans un contexte de transformation numérique en accélération. Ces investissements permettent déjà du reste en 2017, une accélération de la croissance du Chiffre d’affaires et de l’EBITDA sur le périmètre historique (hors Orange Sierra Léone).

Contribution à la création de richesse dans les pays de présence



Le groupe continue de rester un acteur majeur de la création de richesse dans tous ses pays de présence, et particulièrement au Sénégal.



Il a ainsi contribué pour plus de 502 milliards de FCFA aux recettes budgétaires des pays de présence.



Au titre du développement du secteur privé local, les activités du groupe ont généré au profit des entreprises locales plus de 247 milliards de FCFA de chiffres d’affaires.



Au titre de la balance des paiements, le groupe y a contribué positivement dans tous ses pays de présence à travers les balances de trafic représentant des exportations nettes pour plus de 160 milliards de FCFA.



Enfin, en matière d’emploi, les activités du groupe ont permis de générer plus de 3 500 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects grâce à une distribution commerciale étendue, à la sous - traitance et aux différents partenariats dynamiques.





L’engagement citoyen du groupe Sonatel dans tous ses pays de présence



A ces contributions au développement économique et à la création d’emplois et de richesse dans tous ses pays de présence, il convient de rajouter les actions menées dans le domaine de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise.



En effet, conscient de son rôle moteur dans l’écosystème numérique partout où il est présent, le groupe Sonatel s’active aussi dans l’émergence d’incubateurs. Ainsi, après CTIC au Sénégal et CREATAEAM au Mali, l’incubateur Saboutech a été inauguré en Guinée où une centaine d’écoles a ainsi été connectée à la 3G dans le cadre du programme d’accès des lycées au monde digital.



C’est aussi dans ce cadre que Sonatel Academy, la 1ère école de codage gratuite en Afrique de l’Ouest, a été créée au Sénégal. L’objectif est de former des jeunes, demandeurs d’emplois et profils sous-représentés, aux métiers techniques du numérique et leur permettre, à travers cette formation professionnalisante, de s’intégrer au marché du travail ou de créer leur propre activité.



De même, en partenariat avec la Fondation Orange, au Sénégal comme en Guinée ont été inaugurées les premières Maisons Digitales, pour éduquer plus de filles et rendre les femmes de plus en plus autonomes.



Par ailleurs, les fondations du groupe Sonatel poursuivent la mise en œuvre du programme « Projet Village » qui contribue au désenclavement des localités reculées par la construction d’un centre de santé, d’une école et d’un point d’eau. Ainsi, au Sénégal, après Thicatt Woloff en 2015 et SOB2 2017, le 3ième Projet Village a été développé à Mbakhna, dans la région de Matam, et sera inauguré en 2018. Au Mali, deux nouveaux villages ont été réalisés à Kérouané et à N'Tentou tandis qu’en Guinée, c’est Kenendé qui a posé la 1ère pierre de ses infrastructures après Wallia en 2016.



Perspectives 2018



Le groupe Sonatel a anticipé et réalisé des investissements essentiels pour préparer l’avenir, mais entend poursuivre ses efforts d’investissement et d’adaptation à un environnement qui continue sa mutation, avec des évolutions structurantes du secteur des télécoms sur tout le périmètre.



Cette politique sera poursuivie pour améliorer l’offre d’une expérience incomparable à ses clients et pour mieux soutenir sa dynamique de conquête et son leadership dans tous les pays de présence. C’est ainsi que le groupe entend renforcer ses investissements et dynamiser ses actions autour de la Donnée Mobile, des services à valeur ajoutée, des services financiers mobile et des services aux entreprises et aux Etats.



Le nouveau Datacenter du Sénégal (le plus grand d’Afrique de l’ouest), inauguré en juin 2017, devrait jouer un rôle moteur dans cette stratégie ainsi que le déploiement de l’accès client en fibre optique (FTTx Résidentiel et Entreprise) et l’extension de la 4G qui va se poursuivre au Sénégal, en Guinée Bissau et au Mali.



Le groupe poursuivra ses projets de transformation et d’adaptation de sa structure de coûts afin de renforcer sa dynamique de croissance organique rentable et faire face aux évolutions importantes et structurantes de son environnement concurrentiel, règlementaire, fiscal, en mutation et qui s’est beaucoup durci.



Enfin, le groupe Sonatel va continuer la mise en œuvre de son plan Stratégique «Horizons 2020 », accompagner les Etats pour une émergence numérique des territoires et renforcer son engagement citoyen à travers sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

