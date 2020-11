Le groupe scolaire Dior traîné en justice

Le bras de fer se poursuit entre les parents d'élèves du groupe scolaire Dior et la direction de l’école qui exige le paiement de trois mois ‘’d’arriérés’’. Le collectif des parents d’élèves demande l’arbitrage de la justice.



Hier, les parents d’élèves ont déversé leur colère sur la directrice de l’école. Ainsi, ils portent à l'attention des autorités académiques et de l'opinion publique qu'ils se sont déplacés hier, jour de la rentrée scolaire, pour s'acquitter des modalités administratives et financières liées à l'inscription de leurs enfants pour l'année scolaire 2020-2021. Mais la direction de l'établissement a refusé toute inscription aux élèves dont les parents ne s'engagent pas à payer les frais de scolarité des mois d'avril, mai et juin 2020.



Pourtant, le groupe scolaire n'a fourni aucun service aux enfants pendant ces mois cités. Le collectif refuse l’arnaque. Il a saisi la justice pour faire valoir le droit de leurs enfants à l'éducation. Un huissier de justice a été commis pour constater le refus de l’école de recevoir les inscriptions des enfants. Le collectif a aussi commis un avocat qui s'occupe du dossier. Ces parents d’élèves qui dénoncent le mutisme des autorités académiques comptent sur l'arbitrage de la justice pour permettre aux enfants de démarrer l'année scolaire en toute tranquillité.

