Le guérisseur Daouda Dièye encourt 15 ans de prison

Le 22 octobre 2022, Aminata Bitèye saisit la gendarmerie de Bambey d’une plainte contre Daouda Dièye. Elle expliquait que souffrant de maux de tête persistants, elle s’était rendue chez le guérisseur Daouda Dièye pour traiter sa maladie, mais le quinquagénaire avait profité d’une séance de consultation pour la neutraliser mystiquement. A l’en croire, le guérisseur s’était assis sur un bidon, puis l’avait tirée de force vers lui pour la faire asseoir à califourchon sur ses jambes. Et il l’a pénétrée brutalement. Sous l’effet de la surprise, elle s’était levée automatiquement et avait vu du sang sur ses parties intimes et son sous-vêtement. Maculé de sang, le sous-vêtement en question a été mis sous scellé. Elle signalait que c’est la première fois qu’elle avait un contact sexuel avec un homme, rapporte L'As.



La mère de la plaignante a confirmé les propos de sa fille avant d’ajouter que Daouda Dièye voulait étouffer l’affaire en échange de la somme de 2 millions FCFA. Arrêté par les enquêteurs, Daouda Dièye a reconnu qu’Aminata Bitèye était présente dans l’enclos servant de salle de bains mystiques avant de dire qu’elle y est restée seule. Niant catégoriquement les faits de viol allégués par la plaignante, il a reconnu toutefois avoir proposé les deux millions à la famille d’Aminata Bitèye, pour préserver sa réputation. Inculpé des chefs de viol et charlatanisme. Devant la barre, les deux parties ont réitéré leurs déclarations faites à l'enquête. Le représentant de la société a requis une peine de quinze années de réclusion criminelle contre le guérisseur. Daouda Dièye et Aminata Bitèye devront s'armer de patience jusqu'au 20 juin prochain, date à laquelle le verdict sera rendu.