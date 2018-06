Le joueur allemand Leroy Sané réagit mieux que Rabiot à sa non sélection pour le Mondial 2018

LE SCAN SPORT - L'attaquant de Manchester City n'a pas été retenu par le sélectionneur allemand Joachim Löw pour disputer le Mondial en Russie. Il n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux.



L'absence de Leroy Sané dans la liste des 23 de l'Allemagne pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) a surpris beaucoup de monde. L'attaquant a pourtant effectué une bonne saison avec le club champion d'Angleterre (dix buts et quinze passes décisives en Premier League). Le sélectionneur Joachim Löw a préféré retenir Julian Brandt (Bayer Leverkusen) à sa place.



Leroy Sané a réagi avec humour sur les réseaux sociaux mardi à cette non-sélection. En réponse à une publication sur Instagram de Kyle Walker, son coéquipier en club, il a lancé: «T'es chanceux, tu n'auras pas à jouer contre moi, frangin.» Le milieu de terrain français, Adrien Rabiot, figurait, lui, dans la liste des onze «suppléants» français. Le milieu de terrain parisien a tout simplement refusé ce statut et a annoncé quitter le groupe.



Löw a justifié son choix de ne pas sélectionner Sané au regard de ses performances moyennes en sélection (une passe décisive en douze rencontres) : « Sané n'a peut-être pas tout donné. Leroy a un talent énorme, absolu. Il sera bientôt de nouveau avec nous, à partir de septembre nous allons renforcer notre travail avec lui.» Le Citizen peut donc tout de même garder espoir.

